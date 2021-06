Questa sera, su Rai 1, dopo il Tg, alle 20.35 circa, andrà in onda l’esibizione de Il Volo, impegnata nell’inno di Mameli, in occasione della Festa della Repubblica, 2 giugno 2021. Dalla magica e spettacolare Arena di Verona, il Trio canterà l’inno d’Italia e, pochi giorni dopo, riaccenderà la musica dal vivo con il concerto dedicato ad Ennio Morricone.

Ecco le parole Ignazio Boschetto, Piero Barone e Gianluca Ginoble via social nell’annunciare l’appuntamento di questa sera e il concerto di sabato all’Arena di Verona, in diretta anche su Rai 1.

Sarà possibile seguire entrambi gli eventi in tv e in streaming su sito Raiplay.it

Durante la conferenza stampa, infine, le dichiarazioni de Il Volo, nel parlare del loro prossimo impegno all’Arena, il 5 giugno 2021.

Gianluca Ginoble: “Siamo onorati di poter rappresentare questa rinascita. Per noi è un grande viaggio, una meravigliosa avventura, immersi tra le note di Morricone, ad un anno dalla morte. Ultimamente crediamo di aver avuto una crescita personale che comporta anche una maturità artistica che cerchiamo di mostrare a tutti voi. Siamo nati come bambini prodigio, dopo 12 anni di carriera siamo soddisfatti del lavoro che stiamo facendo. Siamo davvero felici di poterlo fare”

Piero Barone:” Finalmente si canta, dopo un anno e mezzo non ne potevamo più. Il nostro lavoro, dico sempre, è un lavoro sognante. Noi siamo inguaribili sognatori. Ogni desiderio si sta finalmente concretizzando. Il 5 giugno daremo un messaggio di speranza, c’è tanta voglia di salire su quel palco e di vedere tante persone lavorare insieme a noi: dai tecnici all’orchestra, ai tanti collaboratori.”

Ignazio Boschetto: “L’Arena è il simbolo della nostra Italia insieme al Colosseo e Venezia, conosciuto anche all’Estero”

Da sempre Il Volo è legato al Maestro, con il quale ha condiviso il palco nel 2011 in Piazza del Popolo a Roma, esibendosi con il brano “E più ti penso” su un medley dei temi musicali composti da Ennio Morricone per i film “C’era una volta in America” e “Malèna”. Anche nei numerosi concerti in tutto il mondo, il trio italiano ha spesso presentato “E più ti penso”, come tributo a una delle più grandi eccellenze italiane, patrimonio culturale di tutto il mondo, e gli ha dedicato l’intenso brano “Your Love” sul palco del 71° Festival di Sanremo.