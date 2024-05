Dopo i concerti all’Arena di Verona (trasmessi anche su Canale 5 in tre serate, ogni martedì, dal 14 maggio 2024) e i live previsti in estate, Il Volo ha annunciato anche una serie di date nei palazzetti a inizio 2015. “Il Volo – Tutti per Uno – Ad Astra” include quattro grandi appuntamenti in partenza a gennaio 2025. Il tour toccherà le città di Milano, Bologna, Torino e Roma, rispettivamente l’11 gennaio all’Unipol Forum di Milano, il 17 gennaio all’Unipol Arena di Bologna, il 18 gennaio all’Inalpi Arena di Torino e il 21 gennaio al Palazzo dello Sport di Roma.

Nuovi appuntamenti dal vivo per il trio, reduce dalla partecipazione al Festival di Sanremo 2024 con “Capolavoro“. Il 29 marzo, inoltre, è uscito il primo disco di inediti “Ad Astra” e a fine aprile IL VOLO è partito per le prime quattro date del World Tour in Giappone, grandioso preludio delle serate-evento all’Arena di Verona di TUTTI PER UNO, che verranno trasmesse in prime-time su Canale 5 il 14, 21 e 28 maggio. La prima serata sarà condotta da Il Volo, con la partecipazione di Giorgia, e avrà come ospiti Claudio Baglioni, Francesco De Gregori, Alessandra Amoroso, Roberto Vecchioni, Gaetano Curreri, Mara Sattei e Giorgio Panariello.

E in estate, da giugno a settembre, 20 date per Il Volo.

Il Volo, Tutti per Uno – Ad Astra, Live nei Palasport 2025

11 gennaio 2025 – MILANO @ UNIPOL FORUM

17 gennaio 2025 – BOLOGNA @ UNIPOL ARENA

18 gennaio 2025 – TORINO @ INALPI ARENA

21 gennaio 2025 – ROMA @ PALAZZO DELLO SPORT

Il Volo, Tutti per Uno – Ad Astra, tour estate 2024

3/07/2024 Marostica (Vi) – Marostica Summer Festival – ore 21:00

6 /07/2024 Bard (Ao) – Forte Di Bard – ore 21:00

11/07/2024 Catania – Villa Bellini – ore 21:00

13/07/2024 Palermo – Velodromo P. Borsellino – ore 21:00

17/07/2024 Pompei (Na) – Anfiteatro Degli Scavi – ore 21:00

20/07/2024 Lanciano (Ch) – Parco Villa Delle Rose – ore 21:00

22/07/2024 Pratolino Vaglia (Fi) – Musart Festival / Parco Mediceo Di Pratolino – ore 21:00

26/07/2024 Cernobbio (Co) – Villa Erba – ore 21:00

5/08/2024 Torre Del Lago (Pi) – Gran Teatro All’Aperto Puccini – ore 21:00

24/08/2024 Monopoli (Ba) – Cala Batteria – ore 21:00

26/08/2024 Diamante (Cs) – Teatro Dei Ruderi – ore 21:00

27/08/2024 Roccella Jonica (Rc) – Teatro Al Castello – ore 21:00

5/09/2024 Macerata – Sferisterio – ore 21:00

6/09/2024 Macerata – Sferisterio – ore 21:00

9/09/2024 Caserta – Reggia Di Caserta / Piazza Carlo Di Borbone – ore 21:00

Biglietti per Il Volo tour 2025 nei Palasport

Le prevendite per le nuove date di TUTTI PER UNO – AD ASTRA LIVE NEI PALASPORT sono aperte, esclusivamente per il fanclub, dalle 14:00 di martedì 14 maggio 2024 e dalle 14:00 di domani, 15 maggio, saranno disponibili su Ticketone ( clicca qui ).