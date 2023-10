Il Tre è pronto a tornare live con l’Invisibili Tour 2023. A poche settimane dalla pubblicazione del suo nuovo album “Invisibili” – debuttato al n.1 della classifica ufficiale FIMI/Gfk sia negli album che nei vinili – e dopo una serie di concerti estivi che lo ha visto protagonista di importanti festival italiani, il cantante è pronto a tornare ad esibirsi dal vivo a partire da ottobre 2023. I biglietti sono in vendita cliccando qui.

L’album “Invisibili” – uscito il 15 settembre – che ha replicato il risultato del primo album “Ali”, anche lui al n. 1 della classifica di vendita, è formato da dodici tracce che si alternano tra energia e intimità e racchiudono la sua visione del mondo, alternando testi più introspettivi a rapidissimi flow che racchiudono esercizi di stile ma anche frecciate taglienti contro tutto ciò che non va.

Nei prossimi giorni, Il Tre partirà con il suo tour, presentando sul palco i suoi successi più noti e, ovviamente, le canzoni presenti nel suo ultimo lavoro discografico.

Il Tre Invisibili Tour 2023, date e città

Il Tre porterà il nuovo disco e tutti i suoi pezzi più amati nei club partendo dalla sua Roma con una doppia data SOLD OUT (sabato 14 e domenica 15 ottobre 2023 @ Orion Live Club), passando poi per Ancona (sabato 28 ottobre 2023 @ Mamamia), a Firenze (martedì 31 ottobre 2023 @ Viper Theatre – SOLD OUT), a Padova (domenica 5 novembre 2023 @ Hall), a Bologna (lunedì 6 novembre 2023 @ Estragon), a Torino (mercoledì 8 novembre 2023 @ Teatro Concordia), a Milano (giovedì 9 novembre 2023 @ Fabrique), a Bari (sabato 11 novembre 2023 @ Eremo Club) per concludere il tour a Napoli (domenica 12 novembre 2023 @ Duel Beat).

