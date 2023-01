Stasera in tv su Rai 1 andrà in onda il film “Il re leone”. È un remake in live action animato al computer dell’omonimo film tradizionalmente animato della Disney del 1994, diretto e prodotto da Jon Favreau, scritto da Jeff Nathanson e prodotto da Walt Disney Pictures e Fairview Entertainment. . La trama della pellicola parla di Simba, un giovane leone che deve abbracciare il suo ruolo di legittimo re della sua terra natale dopo l’omicidio di suo padre, Mufasa, per mano di suo zio, Scar. Ecco, a seguire, tutte le informazioni sulla colonna sonora del film, disponibile in streaming.

Hans Zimmer, che ha composto la versione animata del 1994, è tornato a comporre la colonna sonora per il remake con Pharrell Williams come collaboratore. Elton John è tornato anche per rielaborare le sue composizioni musicali dal film originale prima del suo ritiro, con Beyoncé che assisteva John nella rielaborazione della colonna sonora. Anche John, il paroliere del film originale, Tim Rice e la Knowles-Carter avevano intenzione di dare vita ad una nuova canzone per il film. Tuttavia, la loro collaborazione non ha avuto successo poiché la canzone inedita non è stata aggiunta alla colonna sonora ufficiale. Elton John e Tim Rice hanno anche scritto una nuova canzone per i titoli di coda del film, intitolata “Never Too Late”. “Spirit”, interpretato da Beyoncé e scritto da lei stessa, Ilya Salmanzadeh e Labrinth, è stato pubblicato il 9 luglio 2019, come singolo di lancio della colonna sonora. Oltre alla soundtrack, Beyoncé ha anche prodotto e curato un album intitolato “The Lion King: The Gift”, che contiene “Spirit”, oltre a canzoni ispirate al film. Il disco è stato pubblicato il 19 luglio 2019.

Qui sotto potete ascoltare, in streaming, la colonna sonora originale de “Il re leone” (con i relativi titoli delle canzoni presenti):

1. “Circle of Life/Nants’ Ingonyama (2019 version)

2. “Life’s Not Fair”

3. “Rafiki’s Fireflies”

4. “I Just Can’t Wait to Be King”

5. “Elephant Graveyard”

6. “Be Prepared”

7. “Stampede”

8. “Scar Takes the Throne”

9. “Hakuna Matata”

10. “Simba Is Alive!”

11. “The Lion Sleeps Tonight”

12. “Can You Feel the Love Tonight”

13. “Reflections of Mufasa”

14. “Spirit”

15. “Battle for Pride Rock”

16. “Remember / King of Pride Rock / Circle of Life (Finale)”

17. “Never Too Late”

18. “He Lives in You”

19. “Mbube”