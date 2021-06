Il mondo è una canzone di Jimmy Fontana pubblicata nel 1965 e diventato un brano evergreen della tradizione italiana, al centro di numerose cover e reinterpretazioni. Gli autori del pezzo sono Jimmy Fontana, Lilli Greco, Carlo Pes per la musica e Gianni Meccia per il testo. L’autore dell’arrangiamento è Ennio Morricone. Proprio “Il mondo” è uno dei pezzi di repertorio de Il Volo e il trio la interpreterà anche nel concerto dall’Arena di Verona, come tributo ad Ennio Morricone, nella serata di sabato 5 giugno 2021.

Il significato della canzone, spesso abbinata al tema amoroso, vede comunque il tempo e il mondo che continua il suo percorso, il suo viaggio, qualsiasi cosa accada. E’ lo scenario di amori che nascono, di amori già finiti. E l’essere umano si sente un nulla al cospetto del mondo stesso, palco di vite, amori ed emozioni, giri di vite di cui noi siamo (piccoli) protagonisti.

No, stanotte amore

Non ho più pensato a te

Ho aperto gli occhi

Per guardare intorno a me

E intorno a me

Girava il mondo come sempre

Gira, il mondo gira

Nello spazio senza fine

Con gli amori appena nati

Con gli amori già finiti

Con la gioia e col dolore

Della gente come me

Un mondo

Soltanto adesso, io ti guardo

Nel tuo silenzio io mi perdo

E sono niente accanto a te

Il mondo

non si é fermato mai un momento

La notte insegue sempre il giorno

Ed il giorno verrà

Oh mondo!

…

Il mondo

Non si é fermato mai un momento

La notte insegue sempre il giorno

Ed il giorno verrà

La la la la la la la la la

La la la la la la la la la

La la la la la la la la la

La la