Il diario degli errori è un brano di Michele Bravi pubblicato nel 2017.

La canzone è stata presentata da Michele Bravi al Festival di Sanremo, in gara. E’ stata scritta da Federica Abbate, Giuseppe Anastasi e Cheope. Al termine dell’edizione, si è classificato al quarto posto nella classifica finale, ottenendo un buon successo di pubblico e di critica. Ha anticipato il suo disco di inediti, Anime di carta.

A ottobre 2017, Il diario degli errori è stato certificato con doppio disco di platino con oltre 100.000 copie vendute. Nella chart Fimi è arrivato fino al quarto posto.

Michele Bravi, Il diario degli errori, Significato canzone

Il brano è un bilancio degli sbagli e degli errori che uno ha compiuto nella propria vita, per i motivi più diversi: cercare un conflitto inutile, chiedere ad una persona di restare invece di essere il primo a fuggire. E, di fronte a questa consapevolezze, si apre la preghiera verso l’altra persona di non essere anche lui un nuovo nome nella lista, un altro errore da rimpiangere in futuro.

Il diario degli errori, video ufficiale

Cliccando qui potete vedere il video ufficiale de “Il diario degli errori”.

Michele Bravi, Il diario degli errori, Testo canzone

Ho lasciato troppi segni

Sulla pelle già strappata

Non c’è niente che si insegni prima che non l’hai provata

Sono andato sempre dritto come un treno

Ho cercato nel conflitto

La parvenza di un sentiero

Ho sempre fatto tutto in un modo solo mio

E non ho mai detto resta se potevo dire addio

Poche volte ho dato ascolto a chi dovevo dare retta

Ma non ne ho tenuto conto

Ho sempre avuto troppa fretta

Almeno tu rimani fuori

Dal mio diario degli errori

Da tutte le mie contraddizioni

Da tutti i torti e le ragioni

Dalle paure che convivono con me

Dalle parole di un discorso inutile

Almeno tu rimani fuori

Dal mio diario degli errori

Ho giocato con il fuoco

E qualcuna l’ho anche vinta

Ma ci è mancato poco

Mi giocassi anche la vita

Ho lasciato troppe volte

La mia impronta sopra un letto

Senza preoccuparmi troppo

Di cosa prima avevo detto

Ho guardato nell’abisso di un mattino senza alba

Senza avere un punto fisso

O qualcuno che ti salva

Ma almeno tu rimani fuori

Dal mio diario degli errori

Da tutte le mie contraddizioni

Da tutte le mie imperfezioni

Dalle paure che convivono con me

Dalle parole di un discorso inutile

Almeno tu rimani fuori

Dal mio diario degli errori

Almeno tu, almeno tu

Almeno tu rimani fuori

Dal mio diario degli errori