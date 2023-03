Il cantante mascherato 2023, i Colombi sono Ricky Tognazzi e Simona Izzo

La seconda puntata de Il Cantante Mascherato 2023 ha visto lo svelamento di un’altra maschera. Tutti i misteriosi concorrenti sono stati votati dai social e, verso la fase finale, passa alla prossima puntata il criceto che è risultata essere la maschera più amata. Serena Bortone ha tenuto in gara Il cavaliere, Christian De Sica, invece, il ciuchino. Iva Zanicchi ha espresso la sua preferenza sull’ippopotamo. Flavio Insinna ha preferito il riccio e, infine, Francesco Facchinetti porta avanti il porcellino. Per la scelta esercitata dagli investigatori, il finale è tra Stella e Colombi.

Il voto dei social, tra i Colombi e la Stella, e durato pochi minuti, ha visto la preferenza espressa nei confronti di Stella (e per Flavio Insinna lei è Simona Ventura). Passa quinti alla terza puntata.

Il conduttore de L’eredità era convinto che all’interno del costume ci fossero Ricky Tognazzi e Simona Izzo. Prima dello smascheramento hanno cantato “Il triangolo” di Renato Zero.

Nei titoli di coda è stata svelata l’identità dei due colombi: sono Ricky Tognazzi e Simona Izzo.

Le dodici nuove maschere della quarta edizione sono: Squalo, Riccio, Cavaliere Veneziano, Ciuchino, Colomba, Porcellino, Stella, Cigno, Rosa, Criceto, Scoiattolo nero ed Ippopotamo. Ognuna di loro cela un personaggio famoso, la cui vera identità è completamente nascosta dai costumi.

In conferenza stampa, Milly Carlucci, parlando dei protagonisti del Il Cantante Mascherato 2023 ha dichiarato:

“In fondo in fondo c’è un strato importantissimo. Quest’anno c’è un cast famosissimo, abbiamo fatto un cast all stars. Collettivamente il nostro cast ha fatto 354 film, 128 fiction, ha partecipato a 19 Festival di Sanremo, ha fatto 276 programmi tv, 71 spettacoli teatrali, 26 libri, 74 dischi, ha vinto 6 David di Donatello e 2 Nastri d’Argento. E ringrazio il direttore Coletta, per darci fiducia e farci vivere un programma insolito per il panorama televisivo italiano. Voglio ringraziare le due squadre Rai ed Endemol per l’entusiasmo a cui lavorano al programma”