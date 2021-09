Sting ha rilasciato il nuovo singolo “If it’s love” che anticipa la pubblicazione del suo prossimo album di inediti, The Bridge.

Come anticipato dallo stesso cantante, il disco è stato registrato in remoto, in isolamento, tra i temi affrontati nelle tracce ci saranno “la perdita personale, separazione, interruzione, lockdown e straordinari disordini sociali e politici”.

Negli ultimi tempi, Sting ha perso un caro amico, Billy Francis, manager dei tour e, verso il quale, ha sempre espresso riconoscimento personale e al quale ha spiegato di dover buona parte del suo successo.

“Queste canzoni sono tra un luogo e l’altro, tra uno stato d’animo e l’altro, tra la vita e la morte, tra le relazioni. Tra pandemie e tra epoche – politicamente, socialmente e psicologicamente, tutti noi siamo bloccati nel mezzo di qualcosa. Abbiamo bisogno di un ponte.”

Sting, If it’s love, significato canzone

Di cosa parla If it’s love? Sting racconta:

“Non sono certamente il primo cantautore a equiparare l’innamoramento o il disamore con una malattia incurabile, né sarò l’ultimo. ‘If It’s Love’ è la mia aggiunta a quel canone in cui le figure retoriche i sintomi metaforici, diagnosi e incapacità assoluta sono tutti abbastanza familiari da far sorridere mestamente ognuno di noi”

Nella canzone, ironicamente Sting racconta di vedersi riflesso allo specchio con un sorriso, qualcosa al quale non è abituato. Lo preoccupa, è un muscolo che usa poco e chiama il dottore, preoccupato per questi “sintomi”. E la ricetta, la rassicurazione del dottore, è incentrato proprio sull’amore, per il quale non esiste cura e bisogna semplicemente arrendersi.

Sting, If it’s love, ascolta il brano

“The Bridge” esce il 19 novembre, “If It’s Love” è ora disponibile su tutte le piattaforme di streaming. Potete ascoltare il brano cliccando qui

Sting, If it’s love, testo canzone

[Verse 1]

Jumped out of bed this morning

With a smile upon my face

It’s still there while I shave my chin

But the reason’s hard for me to trace

I cook myself some breakfast

Have some coffee while I muse

Where could this smile have come from?

It’s a muscle that I rarely use

[Pre-Chorus]

Call the doctor with my symptoms

Should I spend all day in bed?

Can you explain what’s ailing me?

And that is what my doctor said

[Chorus]

If it’s love, it has no season

If it’s love, there is no cure

If it’s love, it won’t see reason

And of this you can be sure

If it’s lovе, you must surrender (You must surrendеr)

If it’s love that’s turned you ‘round (That’s turned you ‘round)

If it’s love, the odds are slender (The odds are)

If it’s love, you’re sunk without a trace

One case can bring you down

[Verse 2]

You smile and your heart skips a beat

You hear a church bell chiming

A sound that’s ringing in your ears

Will set your hearbeat climbing

[Pre-Chorus]

And my doctor’s diagnosis?

His opinion, and I quote, “I’ll write you a prescription”

And this is what my doctor wrote

[Chorus]

If it’s love, it has no season

If it’s love, there is no cure

If it’s love, it won’t see reason

And of this you can be sure

If it’s love, you must surrender (You must surrender)

If it’s love then you must yield (Then you must yield)

If it’s love, the odds are slender (The odds are)

If it’s love, the trap’s already laid

And I’m afraid your fate is all but sealed

Sting, If it’s love, traduzione in italiano

Stamattina sono saltato giù dal letto

Con un sorriso sul mio viso

È ancora lì mentre mi rado il mento

Ma la ragione è difficile da rintracciare per me

Mi preparo la colazione

Prendo un caffè mentre rifletto

Da dove potrebbe venire questo sorriso?

È un muscolo che uso raramente

Chiamo il dottore con i miei sintomi

Devo passare tutto il giorno a letto?

Puoi spiegare cosa mi sta affliggendo?

E questo è quello che ha detto il mio medico

Se è amore, non ha stagione

Se è amore, non c’è cura

Se è amore, non vedrà motivo

E di questo puoi starne certo

Se è amore, devi arrenderti (Devi arrenderti)

Se è l’amore che ti ha fatto girare (che ti ha fatto girare)

Se è amore, le probabilità sono scarse (Le probabilità sono)

Se è amore, sei affondato senza lasciare traccia

Un caso può buttarti giù

Sorridi e il tuo cuore perde un battito

Senti suonare la campana di una chiesa

Un suono che risuona nelle tue orecchie

Farà salire il tuo battito cardiaco

E la diagnosi del mio medico?

La sua opinione, e cito, “ti scriverò una ricetta”

E questo è quello che ha scritto il mio dottore

Se è amore, non ha stagione

Se è amore, non c’è cura

Se è amore, non vedrà motivo

E di questo puoi starne certo

Se è amore, devi arrenderti (Devi arrenderti)

Se è amore allora devi cedere (allora devi cedere)

Se è amore, le probabilità sono scarse (Le probabilità sono)

Se è amore, la trappola è già tesa

E temo che il tuo destino sia quasi segnato