I Will Survive è un brano della cantante americana Gloria Gaynor, pubblicato nell’ottobre 1978 come secondo singolo dal suo sesto album, Love Tracks (1978). È stato scritto da Freddie Perren e Dino Fekaris. Si tratta di una delle canzoni più vendute, è un popolare inno da discoteca, oltre ad essere stato certificato disco di platino dalla Recording Industry Association of America (RIAA).

A seguire potete leggere testo, traduzione e significato di I will survive di Gloria Gaynor.

Gloria Gaynor, I will survive, Significato canzone

Le parole della canzone raccontano la scoperta della forza personale e interiore da parte del narratore a seguito di una rottura inizialmente devastante e piena di dolore. Ha passato tre settimane non consecutive al numero uno della Billboard Hot 100, oltre a salire in cima alla UK Singles Chart e alla Irish Singles Chart. La canzone è anche spesso ricordata come simbolo dell’emancipazione femminile. Qualche anno fa, nel 2016, la Library of Congress ha ritenuto che la registrazione originale di Gaynor fosse “culturalmente, storicamente o artisticamente significativa” e l’ha selezionata per la conservazione nel National Recording Registry.

Qui potete vedere il video ufficiale del brano “I will survive”.

I will survive, Testo canzone

At first I was afraid, I was petrified

Kept thinking I could never live without you by my side

But then I spent so many nights thinking how you did me wrong

And I grew strong

And I learned how to get along

And so you’re back

From outer space

I just walked in to find you here with that sad look upon your face

I should have changed that stupid lock, I should have made you leave your key

If I’d known for just one second you’d be back to bother me

Go on now, go, walk out the door

Just turn around now

‘Cause you’re not welcome anymore

Weren’t you the one who tried to hurt me with goodbye?

You think I’d crumble?

You think I’d lay down and die?

Oh no, not I, I will survive

Oh, as long as I know how to love, I know I’ll stay alive

I’ve got all my life to live

And I’ve got all my love to give and I’ll survive

I will survive, hey, hey

It took all the strength I had not to fall apart

Kept trying hard to mend the pieces of my broken heart

And I spent oh-so many nights just feeling sorry for myself

I used to cry

But now I hold my head up high and you see me

Somebody new

I’m not that chained-up little person still in love with you

And so you felt like dropping in and just expect me to be free

Well, now I’m saving all my lovin’ for someone who’s loving me

Go on now, go, walk out the door

Just turn around now

‘Cause you’re not welcome anymore

Weren’t you the one who tried to break me with goodbye?

You think I’d crumble?

You think I’d lay down and die?

Oh no, not I, I will survive

Oh, as long as I know how to love, I know I’ll stay alive

I’ve got all my life to live

And I’ve got all my love to give and I’ll survive

I will survive

Oh

Go on now, go, walk out the door

Just turn around now

‘Cause you’re not welcome anymore

Weren’t you the one who tried to break me with goodbye?

You think I’d crumble?

You think I’d lay down and die?

Oh no, not I, I will survive

Oh, as long as I know how to love, I know I’ll stay alive

I’ve got all my life to live

And I’ve got all my love to give and I’ll survive

I will survive

I will survive

Gloria Gaynor, I will survive, Traduzione canzone

All’inizio avevo paura, ero pietrificata

Continuavo a pensare che non avrei mai potuto vivere senza di te al mio fianco

Ma poi ho passato così tante notti a pensare a come mi hai fatto del male

E sono diventata forte

E ho imparato ad andare avanti

E così sei tornato

Dallo spazio

Sono appena entrata per trovarti qui con quello sguardo triste sul tuo viso

Avrei dovuto cambiare quella stupida serratura, avrei dovuto farti lasciare la chiave

Se l’avessi saputo solo per un secondo che saresti tornato a darmi fastidio

Avanti adesso, vai, esci dalla porta

Girati ora

Perché non sei più il benvenuto

Non eri tu quello che hai cercato di farmi del male con l’addio?

Credi che potrei crollare?

Credi che mi sdraierò e morirò?

Oh no, io no, sopravviverò

Oh, finché so amare, so che rimarrò in vita

Ho tutta la vita da vivere

E ho tutto il mio amore da dare e sopravviverò

Sopravviverò, ehi, ehi

C’è voluta tutta la forza che avevo per non crollare

Continuavo a cercare di riparare i pezzi del mio cuore spezzato

E ho passato così tante notti a sentirmi dispiaciuta per me stessa

Piangevo

Ma ora tengo la testa alta e tu vedi

Qualcuno di nuovo

Non sono quella piccola persona incatenata ancora innamorata di te

E così ti è venuta voglia di fare un salto e aspettarti che io sia libera

Bene, ora sto risparmiando tutto il mio amore per qualcuno che mi sta amando

Avanti adesso, vai, esci dalla porta

Girati ora

Perché non sei più il benvenuto

Non eri tu quello che ha cercato di spezzarmi con l’addio?

Credi che potrei crollare?

Credi che mi sdraierò e morirò?

Oh no, io no, sopravviverò

Oh, finché so amare, so che rimarrò in vita

Ho tutta la vita da vivere

E ho tutto il mio amore da dare e sopravviverò

Sopravviverò

Oh

Avanti adesso, vai, esci dalla porta

Girati ora

Perché non sei più il benvenuto

Non eri tu quello che ha cercato di spezzarmi con l’addio?

Credi che potrei crollare?

Credi che mi sdraierò e morirò?

Oh no, io no, sopravviverò

Oh, finché so amare, so che rimarrò in vita

Ho tutta la vita da vivere

E ho tutto il mio amore da dare e sopravviverò

Sopravviverò

Sopravviverò

