I soldi e la droga, Jake La Furia feat. Lazza: testo, video, significato della canzone

Porta per titolo ‘I soldi e la droga’, il nuovo singolo di Jake La Furia feat Lazza, ultimo estratto dall’album ‘Ferro del mestiere’. Il brano, in poche ore dall’uscita del video, è finito in tendenza su Youtube.

Un brano senza tempo, sempre attuale, destinato a durare per ancora tanti anni.

Ecco il testo di ‘I soldi e la droga’:

J 1 Air, merce pregio,

fra, white follow night

Rastafari,

just give me the light

Spingi forte,

passa dai guai alle Hawaii, frate

Alla bamba che ti fai mò

Ho fatto così tanta promo

Che ogni pusher

dovrebbe darmi dieci euro in tasca

Per ogni cliente nuovo

I miei spaccano il locale

Fanno il dito medio

alla police come fosse la locale

Giuro sul portone buone come fossero legale

Mica sanno che fa male, frate

No, non fanno Krav Maga,

Solo terzo down sulla strada

Passano sul sangue con le suole bianche

Dellе track Triple S Balenciaga

E fra così grossa non puoi farla

Ti collassa la scimmia sulla spalla

E non tiri le cazzatе,

Ra ta ta AK-47, morto che parla

E continuiamo a fare festa

Finché scambiamo la sinistra con la destra

Ho portato i soldi e la droga,

le magnum di vodka

E la gente di zona in una Range nuova

Ho provato qualunque cosa, sia pericolosa

Noi facciamo ancora la vida loca

In queste notti fredde

niente si fa per niente

Ho fatto delle scelte

che è meglio non saperle

Butto giù due M di M

con una Super Tennent’s

Sto in pista con la gente

fin quando non mi scende

Ok Zzala

Ho ancora quella tuta Fila

Sporca coi segni della panchina

Quella dei duemila scopa in piazza

In bocca ha una mezza siga

Ripenso a quando in zona

non mi davano una lira

Oggi che l’Aerox

è un Cayenne Coupé 3000

Frate, ho un amico che è fuori da ieri

Non ficca da mesi ed è pure nervoso

Quando gli gira, se cerchi questioni,

solleva problemi col crick, cosa?

Mangio tartufo, Greco di Tufo

Non ti conosco, fra, ti chiamo ‘coso’

Ne hai fatte un paio di troppo

Cammini e parli come un robot

robboso

Alla legge non sta simpatico

E se sente puzza di sbirro

Fra, l’amico mio butta il carico

Come in un tavolo a briscola

Il mio disco fra,

tira più della palla di Boban

Il tuo meno di una palla di roba

Sto con i brotha coi soldi e la droga

Su una Range nuova

Ho portato i soldi e la droga,

le magnum di vodka

E la gente di zona in una Range nuova

Ho provato qualunque cosa sia pericolosa

Noi facciamo ancora la vida loca

In queste notti fredde

niente si fa per niente

Ho fatto delle scelte

che è meglio non saperle

Butto giù due M di M con una Super Tennent’s

Sto in pista con la gente

fin quando non mi scende

Fare il king è il mio dream

Nuova bitch, nuovo AP

Givenchy, Nero ?

Ho due sim, Medellin

Sembra un film

Al drive in

Ma è il mio film su un GT

Per le street c’è una hit,

fa cosi

Ho portato i soldi e la droga,

le magnum di vodka

E la gente di zona in una Range nuova

Ho provato qualunque cosa sia pericolosa

Noi facciamo ancora la vida loca

In queste notti fredde

niente si fa per niente

Ho fatto delle scelte

che è meglio non saperle

Butto giù due M di M

con una Super Tennent’s

Sto in pista con la gente

fin quando non mi scende.