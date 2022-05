Michael Ben David è un cantante israeliano, tra i concorrenti dell’edizione 2022 dell’Eurovision Song Contest, in rappresentanza del suo paese, l’Israele.

Il cantante 25enne, di origini georgiane, russe e ucraine, si esibirà con il brano dal titolo I.M. Michael Ben David è diventato famoso nel suo paese grazie alla vittoria all’edizione 2021 di The X Factor Israel. Con questa vittoria, il cantante si è guadagnato la possibilità di rappresentare il suo paese all’ESC 2022.

Michael Ben David, I.M: Significato canzone

La canzone è ispirata dall’infanzia vissuta dal cantante, purtroppo caratterizzata da atti di bullismo che ha subito a causa della sua voce. Michael Ben David, apertamente omosessuale, ha avuto difficoltà anche con la madre e e il patrigno che non accettavano il suo modo di essere. Oggi, il cantante ha dichiarato di aver perdonato chi l’ha maltrattato in questi anni, aggiungendo di aver imparato ad accettarsi.

Michael Ben David, I.M: Video ufficiale

Clicca qui per vedere il video ufficiale di I.M.

Michael Ben David, I.M: Testo canzone

Baby

Sometimes love can bring you down

But, honey

Keep your head up

Keep your head up

Keep your head up

Remember who you are.

You can call me crazy

Or just call my name

You can say that I’m stunning

It’s not a shame

‘Cause I know I am

I know I am, hah

‘Cause I know I am

I know I am

I like this attitude

I like the game

You can say that I’m brave

I’m never the same

‘Cause I know I am

I know I am

‘Cause I know I am

Hah, I know I am.

Baby, come with me, follow me

Tell me if we can take it to the floor

I’m the fire, the power

And if you’re asking

I was gonna take it all.

You know I am

You know I am

‘Cause I na-na-na know I am, am

And no one brings me down

I’m gonna take the crown

Give it to me now.

I’m shameless and I’m spotless and I’m flawless

Always take it up ‘cause I’m a winner, I don’t want less

Going for the things I should and maybe I’m ferocious

Making you the one I want and I’m not even topless

It’s going down for real

Twenty twenty-two, let’s seal the deal

Is the new sex appeal

Bam, bam, this is how it feel.

Baby, come with me, follow me

Tell me if we can take it to the floor

Ooh, I’m the fire, the power

And if you’re asking

I was gonna take it all.

You know I am

You know I am

‘Cause I na-na-na know I am, am

And no one brings me down

I’m gonna take the crown.

Baby

Sometimes life can bring you down

But I’ll remember

To always keep my head up

‘Cause no one brings me down

I’m gonna take the crown

Give it to me now.

Michael Ben David, I.M: Traduzione canzone

Baby

A volte l’amore può abbatterti

Ma, tesoro

Tieni la testa alta

Tieni la testa alta

Tieni la testa alta

Ricorda chi sei.

Puoi chiamarmi pazzo

O semplicemente chiamare il mio nome

Puoi dire che sono sensazionale

Non è un peccato

Perché so di esserlo

So di esserlo, ah

Perché so di esserlo

So di esserlo

Mi piace questo atteggiamento

Mi piace il gioco

Puoi dire che sono coraggioso

Non sono mai lo stesso

Perché so di esserlo

So di esserlo

Perché so di esserlo

Ah, so di esserlo.

Baby, vieni con me, seguimi

Dimmi se possiamo portarlo fuori

Io sono il fuoco, il potere

E se stai chiedendo

Stavo per prendere tutto.

Lo sai che lo sono

Sai che lo sono

Perché io na-na-na so di esserlo, esserlo

E nessuno mi abbatte

Prenderò la corona

Datemela adesso.

Sono senza vergogna, sono immacolato e sono impeccabile

Prendilo sempre perché sono un vincente, non voglio di meno

Andando per le cose che dovrei e forse sono feroce

Rendendoti l’unico che voglio e non sono nemmeno a petto nudo

Sta andando giù per davvero

Venti ventidue, chiudiamo l’accordo

È il nuovo sex appeal

Bam, bam, ecco come ci si sente.

Baby, vieni con me, seguimi

Dimmi se possiamo portarlo fuori

Ooh, io sono il fuoco, il potere

E se stai chiedendo

Stavo per prendere tutto.

Lo sai che lo sono

Sai che lo sono

Perché io na-na-na so di esserlo, esserlo

E nessuno mi abbatte

Prenderò la corona.

Baby

A volte la vita può abbatterti

Ma mi ricorderò

Per tenere sempre la testa alta

Perché nessuno mi butta giù

Prenderò la corona

Datemela adesso.