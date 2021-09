E’ in radio da venerdì 3 settembre “I Am Not A Woman, I Am a God” tratta dal disco “If I Can’t Have Love, I Want Power”, il nuovo album di Halsey. Quarto progetto in studio per la cantante americana, il disco contiene 13 canzoni da lei scritte e prodotte da Trent Reznor e Atticus Ross, esponenti dei Nine Inch Nails e vincitori di Oscar, in veste di compositori di musiche per film e televisione. A seguire tutte le informazioni sul nuovo singolo di Halsey.

Halsey, I am not a woman, I’m a god, significato canzone

In questa canzone, si ritrova ancora una volta a rimbalzare tra gli estremi, passando dal santo al vizioso. Nel brano racconta di non essere una donna, ma un Dio, una divinità. Ma non è nemmeno una leggenda, è solo una persona che imbroglia. Non ha bisogno d’amore ma, allo stesso tempo, ha voglia di provare quel sentimento.

Halsey, I am not a woman, I’m a god, video ufficiale

Cliccando qui potete vedere il video ufficiale della canzone.

I am not a woman, I’m a god, testo canzone

[Intro]

I am not a woman, I’m a god

I am not a martyr, I’m a problem

I am not a legend, I’m a fraud

Keep your heart ‘cause I already—

[Verse 1]

Every day, I got a smile where my frown goes

A couple bodies in the garden where the grass grows

I take ‘em with me to the grave in a suitcase

Maybe I could be a different human in a new place

[Pre-Chorus]

Oh

I just wanna feel somethin’, tell me where to go

‘Cause everybody knows somethin’ I don’t wanna know

So I stay right here ‘cause I’m bеtter all alone

Yeah, I’m bеtter all alone

But

[Chorus]

I am not a woman, I’m a god

I am not a martyr, I’m a problem

I am not a legend, I’m a fraud

So keep your heart ‘cause I already got one

I am not a woman, I’m a god

I am not a martyr, I’m a problem

I am not a legend, I’m a fraud

Keep your heart ‘cause I already—

[Verse 2]

Every morning, got a hollow where my heart goes

I never listen, but I see it with my eyes closed

I know you, I remember from the grass stain

Maybe I could be a better human with a new name

[Pre-Chorus]

Oh

I just wanna feel somethin’, tell me where to go

‘Cause everybody knows somethin’ I don’t wanna know

So I stay right here ‘cause I’m better all alone

Yeah, I’m better all alone

But

[Chorus]

I am not a woman, I’m a god

I am not a martyr, I’m a problem

I am not a legend, I’m a fraud

So keep your heart ‘cause I already got one

I am not a woman, I’m a god

I am not a martyr, I’m a problem

I am not a legend, I’m a fraud

Keep your heart ‘cause I already— (Yeah)

[Bridge]

I’m ready to leave it, I’ll go when I feel it

Got caught, both hands on the smokin’ gun

I try, but I need it, it’s hard, but I feel it

And it really does hurt when you love someone

Oh

I just wanna feel somethin’, tell me where to go

‘Cause everybody knows somethin’ I don’t wanna know

So I stay right here ‘cause I’m better all alone

Yeah, I’m better all alone

[Chorus]

I am not a woman, I’m a god

I am not a martyr, I’m a problem

I am not a legend, I’m a fraud

So keep your heart ‘cause I already got one

I am not a woman, I’m a god

I am not a martyr, I’m a problem

I am not a legend, I’m a fraud

Keep your heart ‘cause I already got one

I am not a woman, I’m a god, traduzione canzone

Non sono una donna, sono un dio

Non sono un martire, sono un problema

Non sono una leggenda, sono un impostore

Tieni il tuo cuore perché io già—

Ogni giorno, ho un sorriso dove va il mio cipiglio

Un paio di corpi nel giardino dove cresce l’erba

Li porto con me nella tomba in una valigia

Forse potrei essere un umano diverso in un posto nuovo

Oh

Voglio solo provare qualcosa, dimmi dove andare

Perché tutti sanno qualcosa che non voglio sapere

Quindi rimango qui perché sto meglio da sola

Sì, sto meglio tutto sola

Ma

Non sono una donna, sono un dio

Non sono un martire, sono un problema

Non sono una leggenda, sono un impostore

Quindi tieni il tuo cuore perché ne ho già uno

Non sono una donna, sono un dio

Non sono un martire, sono un problema

Non sono una leggenda, sono un impostore

Tieni il tuo cuore perché io già—

Ogni mattina, ho un vuoto dove va il mio cuore

Non ascolto mai, ma lo vedo ad occhi chiusi

Ti conosco, ricordo dalla macchia d’erba

Forse potrei essere un umano migliore con un nuovo nome

Oh

Voglio solo provare qualcosa, dimmi dove andare

Perché tutti sanno qualcosa che non voglio sapere

Quindi rimango qui perché sto meglio da sola

Sì, sto meglio tutta sola

Ma

Non sono una donna, sono un dio

Non sono un martire, sono un problema

Non sono una leggenda, sono un impostore

Quindi tieni il tuo cuore perché ne ho già uno

Non sono una donna, sono un dio

Non sono un martire, sono un problema

Non sono una leggenda, sono un impostore

Tieni il tuo cuore perché io già— (Sì)

Sono pronto a lasciarlo, me ne andrò quando lo sento

Sono stato catturata, entrambe le mani sulla pistola fumante

Ci provo, ma ne ho bisogno, è difficile, ma lo sento

E fa davvero male quando ami qualcuno

Oh

Voglio solo provare qualcosa, dimmi dove andare

Perché tutti sanno qualcosa che non voglio sapere

Quindi rimango qui perché sto meglio da sola

Sì, sto meglio tutto sola

Non sono una donna, sono un dio

Non sono un martire, sono un problema

Non sono una leggenda, sono un impostore

Quindi tieni il tuo cuore perché ne ho già uno

Non sono una donna, sono un dio

Non sono un martire, sono un problema

Non sono una leggenda, sono un impostore

Tieni il tuo cuore perché ne ho già uno