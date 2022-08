Non solo “Hold my hand” di Lady Gaga. “I Ain’t Worried” è una canzone dei OneRepublic estratta come secondo e ultimo singolo della colonna sonora del film Top Gun: Maverick. Il brano è stato scritto e prodotta da Ryan Tedder, Brent Kutzle e Tyler Spry, con anche la produzione di Simon Oscroft e John Nathaniel.

I Ain’t Worried, il successo nelle classifiche internazionali

Il brano ha fatto il suo esordio nella UK Singles Chart il 3 giugno 2022 e nella Irish Singles Chart il 10 giugno, fino raggiungere il picco nella top ten britannica e irlandese. È diventato il più grande successo della band, in entrambi i paesi, da “Wherever I Go” (2016). “I Ain’t Worried” ha debuttato al numero 76 della Billboard Hot 100 degli Stati Uniti e ha raggiunto il numero 24, mentre nella Canadian Hot 100 la canzone ha debuttato al numero 41 fino a salire al numero 20. Anche “I Ain’t Worried” ha raggiunto i primi dieci in altri paesi, tra cui Australia, Repubblica Ceca, Ungheria, Libano, Malesia, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Singapore, Corea del Sud e Taiwan. In Italia, ad inizio agosto, è tra i 20 brani più trasmessi dalle radio (e in periodi di tormentoni estivi, non è affatto male).

OneRepublic, I Ain’t Worried, Significato canzone

Il brano è un invito a cogliere l’attimo e ad abbandonare le preoccupazioni, sia quelle materiali sia quelle mentali. Lasciarsi andare, essere pronti a spiccare il volo, ripetendosi “Non ho paura, non sono preoccupato”

OneRepublic, I Ain’t Worried, Ascolta la canzone e guarda il video

Cliccando qui potete vedere il video ufficiale di “I Ain’t worried” mentre, a seguire, il brano in streaming. La canzone, insieme a “Hold my hand” di Lady Gaga, fa parte della colonna sonora del film campione di incassi “Top Gun: Maverick”.

OneRepublic, I Ain’t Worried, Testo canzone

I don’t know what you’ve been told

But time is running out, no need to take it slow

I’m stepping to you toe-to-toe

I should be scared, honey, maybe so

But I ain’t worried ‘bout it right now (Right now)

Keeping dreams alive, 1999, heroes

I ain’t worried ‘bout it right now (Right now)

Swimmin’ in the floods, dancing on the clouds below

I ain’t worried ‘bout it

I ain’t worried ‘bout it (Hey)

I don’t know what you’ve been told

But time is running out so spend it like it’s gold

I’m living like I’m nine-zeros

Got no regrets even when I am broke (Yeah)

I’m at my best when I got something I’m wanting to steal

Way too busy for them problems and problems to feel (Yeah, yeah)

No stressing, just obsessing with sealing the deal

I’ll take it in and let it go

But I ain’t worried ‘bout it right now (Right now)

Keeping dreams alive, 1999, heroes

I ain’t worried ‘bout it right now (Right now)

Swimmin’ in the floods, dancing on the clouds below

I ain’t worried ‘bout it

I ain’t worried ‘bout it (Hey)

Ooh, I ain’t worried

Ooh, oh, no, no

I ain’t worried ‘bout it right now (Right now)

Keeping dreams alive, 1999, heroes

I ain’t worried ‘bout it right now (Right now)

Swimmin’ in the floods, dancing on the clouds below

I ain’t worried ‘bout it (Ooh, hey)

I ain’t worried ‘bout it (Ooh, hey)

I ain’t worried ‘bout it

OneRepublic, I Ain’t Worried, Traduzione canzone

Non so cosa ti è stato detto

Ma il tempo sta finendo, non c’è bisogno di prenderlo con calma

Mi sto avvicinando a te in punta di piedi

Dovrei aver paura, tesoro, forse è così

Ma non sono preoccupato per questo in questo momento (in questo momento)

Mantenere vivi i sogni, 1999, eroi

Non sono preoccupato per questo in questo momento (in questo momento)

Nuotando nelle inondazioni, ballando sulle nuvole sottostanti

Non sono preoccupato per questo

Non sono preoccupato per questo (Ehi)

Non so cosa ti è stato detto

Ma il tempo sta finendo, quindi spendilo come se fosse oro

Sto vivendo come se fossi a nove zeri

Non ho rimpianti nemmeno quando sono al verde (Sì)

Sono al mio meglio quando ho qualcosa che voglio rubare

Troppo occupato per loro problemi e problemi da sentire (Sì, sì)

Nessuno stress, solo l’ossessione di concludere l’accordo

Lo porterò dentro e lo lascerò andare

Ma non sono preoccupato per questo in questo momento (in questo momento)

Mantenere vivi i sogni, 1999, eroi

Non sono preoccupato per questo in questo momento (in questo momento)

Nuotando nelle inondazioni, ballando sulle nuvole sottostanti

Non sono preoccupato per questo

Non sono preoccupato per questo (Ehi)

Ooh, non sono preoccupato

Ooh, oh, no, no

Non sono preoccupato per questo in questo momento (in questo momento)

Mantenere vivi i sogni, 1999, eroi

Non sono preoccupato per questo in questo momento (in questo momento)

Nuotando nelle inondazioni, ballando sulle nuvole sottostanti

Non sono preoccupato per questo (Ooh, ehi)

Non sono preoccupato per questo (Ooh, ehi)

Non sono preoccupato per questo