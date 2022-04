Lady Gaga ha ufficializzato e annunciato titolo e data d’uscita del suo nuovo brano, colonna sonora di “Top Gun: Maverick“. La cantante ha condiviso un lungo post sui social, svelando anche la copertina del pezzo -intitolato Hold my hand– e il 3 maggio 2022 come giorno del rilascio:

Quando ho scritto questa canzone per Top Gun: Maverick, non mi rendevo nemmeno conto dei molteplici strati che attraversava il cuore del film, la mia psiche e la natura del mondo in cui viviamo. Ci ho lavorato per anni, perfezionandolo, cercando di farlo nostro. Volevo trasformare la musica in una canzone in cui condividiamo il nostro profondo bisogno di essere capiti e di cercare di capirci l’un l’altro: il desiderio di essere vicini quando ci sentiamo così lontani e la capacità di celebrare gli eroi della vita. Sono così grata a Tom, Hans e Joe per questa opportunità, ed è stata una bellissima esperienza lavorare con loro. Io, BloodPop, Ben Rice e tutti gli altri che ci hanno lavorato, siamo così entusiasti di condividerlo con voi. Questa canzone è una lettera d’amore al mondo durante e dopo un periodo molto difficile. Volevo che lo sentiste da così tanto tempo. E sono così entusiasta di darvelo il 3 maggio. “Hold My Hand”.

Insieme ad un messaggio sulla genesi della canzone, Lady Gaga ha anche anticipato un breve passaggio del testo:

🎶 But if you decide to

I’ll ride in this life with you

I won’t let go till the end 🎶

Inutile sottolineare quanto siano alte le aspettative, soprattutto dopo il boom internazionale ottenuto grazie a “Shallow”, colonna sonora portante di “A star is born” dove Lady Gaga era anche la protagonista del film, insieme a Bradley Cooper. In quell’occasione, la popstar conquistò anche un Oscar come “Miglior canzone originale”. “Hold my hand” diventerà realtà dal 3 maggio. Otterrà lo stesso consenso dell’amatissima “Shallow”?

Vi terremo ovviamente aggiornati con testo, traduzione e video.