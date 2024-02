Quali sono i 10 album più venduti e di maggior successo del 2023 in tutto il mondo? A rispondere a questo interrogativo è stata l’International Federation of the Phonographic Industry, un’organizzazione che rappresenta gli interessi dell’industria discografica a livello mondiale. Dopo aver stilato e comparato i dischi più ascoltati e venduti dei 12 mesi dell’anno, ha reso nota una classifica che prende in considerazione tutti i Paesi nel mondo, dall’America all’Europa, senza dimentica Cina e Giappone. Potete leggere i risultati qui sotto, con nomi che ci aspettavamo (citofonare Taylor Swift) e qualche sorpresa.

Gli album più venduti del 2023

Seventeen – FML Stray Kids – 5-Star Morgan Wallen – One Thing at a Time Taylor Swift – Midnights Taylor Swift – 1989 (Taylor’s Version) NCT Dream – ISTJ SZA – SOS Seventeen – Seventeenth Heaven Stray Kids – Rock-Star Travis Scott – Utopia

Al primo posto troviamo FML, il decimo EP della boy band sudcoreana Seventeen. Pubblicato il 24 aprile 2023 da Pledis Entertainment tramite YG Plus, con “F * ck My Life” e “Super” come doppi singoli principali a promuovere il progetto. Prima della pubblicazione, FML è stato il secondo album più preordinato nella storia della Corea del Sud, con 4,64 milioni di pre-order. L’Ep è uscito in diverse versioni, passaggio che ha sicuramente influito a fare aumentare le vendite considerevoli. Basti pensare che, a luglio 2023, sono state conteggiate, in soli 3 mesi dalla pubblicazione, oltre 6,2 milioni di copie. Un successo assoluto per la band sudocoreana formatasi a Seul.

Al secondo gradino troviamo sempre un altro gruppo sudocoreano a sottolineare la potenzia e l’interesse verso questo fenomeno musicali dalle cifre record. Sono gli Stray Kids con 5-Star. Era il terzo album in studio in lingua coreana (quarto in assoluto), pubblicato il 2 giugno 2023 tramite JYP Entertainment e Republic Records, dopo il loro settimo EP Maxident (2022).

Curiosità: sua i Seventeen che gli Stray Kids appaiono due volte in questa classifica: i Seventeen alla 1 con FML e alla 8 con “Seventeenth Heaven” mentre gli Stray Kids alla 2 con 5- Star e alla 9 con Rock-Star.

Bene anche Morgan Wallen il cantautore americano con l’album “One Thing at a Time”, in terza posizione.

Doppia presenza nella top 10 anche per Taylor Swift che spicca con due dischi: alla 4 con gli inediti presenti in “Midnights” e alla 5 con la riedizione del suo disco “1989 (Taylor’s Version)”.