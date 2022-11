Hyperballad è una canzone di Bjork, uscita nel 1995, quarto singolo estratto dall’album Post. La canzone è stata scritta da Bjork e co-prodotta dalla collaboratrice Nellee Hooper. “Hyperballad” infonde folktronica, acid house e synth-pop. A livello di critica, “Hyperballad” è stata molto lodata dalla critica musicale contemporanea, che, ai tempi, la definì come migliore canzone della carriera di Björk. La canzone ha avuto un discreto successo nei paesi in cui è entrata nelle classifiche, tra cui Finlandia, Australia, Stati Uniti, Svezia e Regno Unito (dove è stata l’ultima di tre top ten, dopo “Army of Me” e “It’s Oh So Quiet” ). Per il singolo è stato pubblicato un video musicale, con un Björk digitalizzata che corre e cade da una scogliera. Qui sotto testo, traduzione e video della canzone.

Bjork, Hyperballad, Significato canzone e video ufficiale

Il contenuto dei testi parla di un sogno vissuto da Björk, in cui si sveglia presto davanti al suo amante e lancia piccoli oggetti da una scogliera, guardandoli frantumarsi. Immagina il suo corpo al loro posto, il che la fa sentire meglio al ritorno nella sua casa sicura e tra le braccia del suo amante. Qui potete ascoltare la canzone e vedere il video ufficiale.

Bjork, Hyperballad, Testo canzone

We live on a mountain, right at the top

This beautiful view from the top of the mountain

Every morning, I walk towards the edge

And throw little things off

Like car parts, bottles, and cutlery

Or whatever I find lying around

It’s become a habit, a way to start the day

I go through all this

Before you wake up

So I can feel happier

To be safe up here with you

I go through all this

Before you wake up

So I can feel happier

To be safe up here with you

It’s early morning, no one is awake

I’m back at my cliff, still throwing things off

I listen to the sounds they make on their way down

I follow with my eyes ‘til they crash

I Imagine what my body would sound like slamming against those rocks

And when it lands

Will my eyes be closed or open?

I go through all this

Before you wake up

So I can feel happier

To be safe up here with you

I go through all this

Before you wake up

So I can feel happier

To be safe up here with you

I go through all this

Before you wake up

So I can feel happier

To be safe up here with you

Safe up here with you

Safe up here with you

Safe up here with you

Safe up here with you

Safe up here with you

Safe up here with you

Safe up here with you

Safe up here with you

Bjork, Hyperballad, Traduzione canzone

Viviamo su una montagna, proprio in cima

Questa bellissima vista dalla cima della montagna

Ogni mattina, cammino verso il bordo

E butta via le piccole cose

Come parti di automobili, bottiglie e posate

O qualunque cosa trovo in giro

È diventata un’abitudine, un modo per iniziare la giornata

Sto attraversando tutto questo

Prima di svegliarti

Così posso sentirmi più felice

Per essere al sicuro quassù con te

Sto attraversando tutto questo

Prima di svegliarti

Così posso sentirmi più felice

Per essere al sicuro quassù con te

È mattina presto, nessuno è sveglio

Sono tornato alla mia scogliera, ancora buttando via le cose

Ascolto i suoni che fanno mentre scendono

Seguo con i miei occhi finché non si schiantano

Immagino come suonerebbe il mio corpo che sbatte contro quelle rocce

E quando atterra

I miei occhi saranno chiusi o aperti?

Sto attraversando tutto questo

Prima di svegliarti

Così posso sentirmi più felice

Per essere al sicuro quassù con te

Sto attraversando tutto questo

Prima di svegliarti

Così posso sentirmi più felice

Per essere al sicuro quassù con te

Sto attraversando tutto questo

Prima di svegliarti

Così posso sentirmi più felice

Per essere al sicuro quassù con te

Al sicuro qui con te

Al sicuro qui con te

Al sicuro qui con te

Al sicuro qui con te

Al sicuro qui con te

Al sicuro qui con te

Al sicuro qui con te

Al sicuro qui con te