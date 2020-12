Hong-hu Ada è nel caso del Concerto di Natale 2020 in onda questa sera, dalle 21,15 circa, su Canale 5. Registrato giorni fa, l’evento vede alla conduzione Federica Panicucci con un cast ospite che include artisti italiani e internazionali: Antonino, Arisa, Malika Ayane, Dotan, Emma Marrone, Roby Facchinetti, Aida Garifullina, Andrea Griminelli, Hong-Hu Ada, Amy MacDonald, Moreno, Nek, Ron, Tosca e Renato Zero.

Scopriamo insieme qualche informazione in più su Hong-hu Ada. E’ una attrice a cantautrice italo-giapponese, nata in Italia e cresciuta a Miami e in Giappone. Già a 11 anni è un soprano lirico e parla ben sei lingue correttamente: italiano, inglese, giapponese, portoghese, francese e spagnolo.

Ha deciso di essere ‘geisha‘, ovvero colei che scrive nel silenzio. Racconta di scrivere le sue canzoni ispirandosi agli elementi primi della terra come il latto, il miele, l’olio, l’acqua e il vino.

Ama la solitudine e percepire il suono dell’acqua e del vento. Ha cantato nella Butterfly di Puccini a Londra e in Italia. Studia a Miami il gospel, soul e si esibisce nelle Chiese spiritual degli States. Lascia il mondo della lirica per dedicarsi al “black gospel”, scrivendo brani e componendo musica.

Nella città di Miami viene scelta come protagonista di tre importanti e celebri musical: Like a star, All the dreams come true, Dreaming.

Studia recitazione a New York e recita accanto a Juliette Binoche nel film “Mary” e in “Go Go Tales” con Matthew Modine. In Italia viene scelta nella pellicola “Il papà di Giovanna” diretto da Pupi Avati.

Compone la colonna sonora del film “Dragon trainer”, lavoro per il quale ottiene una nomination agli Oscar.

Ha racconto e rivelato che il suo più grande sogno è quello di cantate l’Ave Maria di Shubert davanti a Papa Francesco.

Si è laureata in scienze politiche con 110 e lode e vanta diversi progetti ed eventi di beneficenza a livello internazionale.