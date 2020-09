Emma Marrone giudice a X Factor 2020

Di Alberto Graziola giovedì 17 settembre 2020

Emma, Instagram e Facebook: canzoni, notizie e informazioni sulla cantante, giudice di X Factor 2020

Emma sarà uno dei nuovi giudici (insieme a Hell Raton) nell'edizione, in partenza oggi 17 settembre, di X Factor 2020.

La cantante ha vinto la nona edizione di Amici di Maria De Filippi. Nel corso della sua carriera ha partecipato per due volte al Festival di Sanremo: la prima volta con i Modà nel brano "Arriverà" conquistando la seconda posizione e poi nel 2012 con "Non è l'inferno", pezzo vincitore di quell'edizione. Nel 2014 è stata scelta, come rappresentante dell'Italia, all'Eurovision Song Contest 2014 con il brano La mia città, classificandosi alla 21ª posizione.

Il suo primo album in studio risale al 2010 e si intitolava "A me piace così" trainato dai singoli Con le nuvole, Cullami, Arriverà e Io son per te l'amore.

Nel 2011 è la volta di Sarò libera, disco arrivato al primo posto nella classifica Fimi. Tra i brani rilasciati presenti nel progetto, ricordiamo Sarò libera, Tra passione e lacrime, Non è l'inferno, Cercavo amore e Maledetto quel giorno.

Nel 2013 esce "Schiena". Tra le canzoni rilasciate Amami, Dimentico tutto, L'amore non mi basta, Trattengo il fiato e La mia città.

Due anni dopo viene pubblicato "Adesso" con i singoli Occhi profondi, Arriverà l'amore, Io di te non ho paura, Il paradiso non esiste e Quando le canzoni finiranno.

Nel 2018 viene pubblicato "Essere qui" con le canzoni L'isola, Effetto domino, Mi parli piano e Mondiale.

L'anno seguente vede la luce "Fortuna" con i pezzi Io sono bella, Stupida allegria e Luci blu.

L'ultimo singolo è Fortuna che sarà probabilmente inserito nella riedizione del suo ultimo lavoro.

Emma Marrone, conosciuta anche come Emma, è lo pseudonimo di Emmanuela Marrone. La cantante è nata a Firenze il 25 maggio 1984. Ha 36 anni.

Questo il suo profilo Facebook, questo invece l'account Instagram.