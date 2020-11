Amici 20 partirà domani, 14 novembre 2020, alle 14,10, su Canale 5. Al timone del programma, come sempre, Maria De Filippi, impegnata nell’inaugurazione del’ ventesimo anno del talent show con la formazione iniziale della nuova classe. Insieme alle ritrovate Anna Pettinelli, Veronica Peparini, Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, si aggiungono due nuovi volti femminili: Lorella Cuccarini come insegnante di ballo (visto anche il successo della sua carriera iniziale come ballerina) e Arisa come docente di canto.

Per loro due è un debutto nel talent show. Arisa seguirà i concorrenti aspiranti cantanti nel corso delle settimane, aiutandoli a perfezionare la loro tecnica e, sicuramente, il modo di cantare e trasmettere emozioni.

Arisa, da X Factor ad Amici

Prima di Amici, Arisa ha partecipato come giudice a X Factor, in onda su Sky. Il debutto avviene nel 2011, nella quinta edizione, che la vedeva accanto a Simona Ventura, Morgan ed Elio. Quell’anno vinse Francesca Michielin del team guidato dalla Ventura. Tornò anche l’anno seguente, con la giuria rinnovata in toto. Dopo una pausa, il ritorno dietro il bancone del talent show avviene nel 2016, in occasione della decima edizione del programma. Insieme a lei ci sono Manuel Agnelli, Alvaro Soler e Fedez. In quell’anno, al secondo posto si piazza Gaia Gozzi, vincitrice della scorsa edizione di Amici. E quest’anno, Arisa fa il suo esordio come insegnante di canto proprio ad Amici di Maria De Filippi.

Arisa, l’ultimo album è uscito nel 2019

L’ultimo album di Arisa è uscito a febbraio 2019, dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo, in gara con il brano “Mi sento bene”. La cantante aveva firmato un contratto con la Sugar Music. Il disco, purtroppo, nonostante la qualità delle tracce presenti, non ottiene un buon riscontro di vendite e non va oltre la 22esima posizione della classifica Fimi degli album più venduti. Concluso il rapporto lavorativo con la Sugar, Arisa apre una sua etichetta indipendente, la Pipshow, con la quale rilascia il brano “Ricominciare ancora”, uscito nel luglio 2020.