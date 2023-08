Ariana Grande, per festeggiare i 10 anni dal rilascio del suo primo album ‘Yours Truly’, ha rilasciato il video -live- di Honeymoon Avenue, insieme a quello di ‘Daydreamin’. Girati a Londra, entrambi i video mostrano la pop star trentenne – ancora bionda dopo aver lavorato come attrice in Wicked – eseguire i brani del passato con una band al completo e una mini orchestra.

Altri video di performance dal vivo sono in arrivo, con “Baby I” in arrivo domenica (27 agosto), “Tatooed Heart” e “Right There” martedì (29 agosto) e “The Way” mercoledì (30 agosto). Le tracce audio di tutte e sei le esibizioni dal vivo sono già state rilasciate come parte dell’edizione dell’anniversario di Yours Truly, uscita a mezzanotte di venerdì (25 agosto).

Qui sotto testo, traduzione, significato e video di Honeymoon Avenue di Ariana Grande.

Honeymoon Avenue, Significato, audio e video

Il brano Honeymoon Avenue di Ariana Grande paragona il viaggio di un’auto ad una relazione. una ragazza ricorda quando la coppia era nel “viale della luna di miele”, sostanzialmente la “fase della luna di miele” di una relazione e quanto fosse perfetta. Può dire che la relazione sta andando in discesa e chiede al suo partner di salvare il rapporto prima che “crolli” e non siano più in grado di farlo funzionare.

CLICCANDO QUI POTETE VEDERE IL VIDEO DI ‘HONEYMOON AVENUE’ DI ARIANA GRANDE

Ariana Grande, Honeymoon Avenue, Testo della canzone

Shoo-doo-doo-dum-doo, da-da

Shoo-doo-doo-dum-doo, da-da

Sha-ba-da, sha-ba-da

(Da, da) Uh-huh

(Da, da) Ooh, yeah

(Da, da) Mmm, ah

(Da, da) It’s the Rascals

I looked in my rearview mirror and

It seemed to make a lot more sense

Than what I see ahead of us, ahead of us, yeah

Uh, I’m ready to make that turn

Before we both crash and burn

‘Cause that could be the death of us, the death of us

Baby, you know how to drive in rain

And you decided not to make a change

Stuck in the same old lane

Goin’ the wrong way home

I feel like my heart is stuck in bumper-to-bumper traffic

I’m under pressure ‘cause I can’t have you the way that I want

Let’s just go back to the way it was

When we were on Honeymoon Avenue

Honeymoon Avenue, baby

Coastin’ like crazy

Can we get back to the way it was?

Hey, what happened to the butterflies?

Guess they encountered that stop sign

And my heart is at a yellow light, a yellow light

Hey, right when I think that we found it (Found it)

Well, that’s when we start turnin’ around (Turnin’ around)

You’re sayin’, “Baby, don’t worry”

But we’re still goin’ the wrong way

Baby, you know how to drive in rain

And you decided not to make a change

Stuck in the same old lane

Goin’ the wrong way home

I feel like my heart is stuck in bumper-to-bumper traffic

I’m under pressure ‘cause I can’t have you the way that I want

Let’s just go back to the way it was

When we were on Honeymoon Avenue

Honeymoon Avenue, baby

Coastin’ like crazy

Can we get back to the way it was?

They say only fools fall in love

Well, they must’ve been talkin’ about us

And sometimes I feel like we’ve been here before

I could be wrong, but I know I’m right

We’re gon’ be lost if we continue to fight

Honey, I know, yeah

We can find our way home

I feel like my heart is stuck in bumper-to-bumper traffic

I’m under pressure ‘cause I can’t have you the way that I want

Let’s just go back to the way it was

When we were on Honeymoon Avenue

Honeymoon Avenue, my baby

Coastin’ like crazy

Can we get back to the way it was?

When we were on Honeymoon Avenue

Honeymoon Avenue, baby

Coastin’ like crazy

Can we get back to the way it was?

Baby, you know how to drive in rain

And you decided not to make a change

Stuck in the same old lane

Goin’ the wrong way home

I feel like my heart is stuck in—

Traffic, I’m under

Pressure, pressure—

Let’s just go back to the way it was

When we were on

Honeymoon Avenue, Honeymoon Avenue

Honeymoon Avenue, Honeymoon Avenue

Avenue

Let’s just go back, b-b-b-back, back, back

Ariana Grande, Honeymoon Avenue, Traduzione della canzone

Ho guardato nello specchietto retrovisore e

Sembrava avere molto più senso

Di quello che vedo davanti a noi, davanti a noi, sì

Uh, sono pronta a fare quella svolta

Prima che ci schiantiamo e bruciamo entrambi

Perché potrebbe essere la nostra morte, la nostra morte

Tesoro, sai guidare sotto la pioggia

E hai deciso di non fare un cambiamento

Bloccato nella stessa vecchia corsia

Sto andando a casa nella direzione sbagliata

Mi sento come se il mio cuore fosse bloccato nel traffico da paraurti a paraurti

Sono sotto pressione perché non posso averti come voglio

Torniamo semplicemente a com’era

Quando eravamo in Honeymoon Avenue

Honeymoon Avenue, tesoro

Sto andando avanti come una matta

Possiamo tornare come prima?

Ehi, cos’è successo alle farfalle?

Immagino che abbiano incontrato quel segnale di stop

E il mio cuore è a una luce gialla, una luce gialla

Ehi, proprio quando penso che l’abbiamo trovato (Trovato)

Bene, è allora che iniziamo a voltarci (girarci)

Stai dicendo: “Tesoro, non preoccuparti”

Ma stiamo ancora andando nella direzione sbagliata

Tesoro, sai guidare sotto la pioggia

E hai deciso di non fare un cambiamento

Bloccato nella stessa vecchia corsia

Sto andando a casa nella direzione sbagliata

Mi sento come se il mio cuore fosse bloccato nel traffico da paraurti a paraurti

Sono sotto pressione perché non posso averti come voglio

Torniamo semplicemente a com’era

Quando eravamo in Honeymoon Avenue

Honeymoon Avenue, tesoro

Sto andando avanti come una matta

Possiamo tornare come prima?

Dicono che solo gli sciocchi si innamorano

Beh, devono aver parlato di noi

E a volte ho la sensazione che fossimo già stati qui

Potrei sbagliarmi, ma so di avere ragione

Saremo perduti se continuiamo a combattere

Tesoro, lo so, sì

Possiamo trovare la strada di casa

Mi sento come se il mio cuore fosse bloccato nel traffico da paraurti a paraurti

Sono sotto pressione perché non posso averti come voglio

Torniamo semplicemente a com’era

Quando eravamo in Honeymoon Avenue

Honeymoon Avenue, tesoro mio

Sto andando avanti come un matto

Possiamo tornare come prima?

Quando eravamo in Honeymoon Avenue

Honeymoon Avenue, tesoro

Sto andando avanti come un matto

Possiamo tornare come prima?

Tesoro, sai guidare sotto la pioggia

E hai deciso di non fare un cambiamento

Bloccato nella stessa vecchia corsia

Sto andando a casa nella direzione sbagliata

Mi sento come se il mio cuore fosse bloccato—

Traffico, sono sotto

Pressione, pressione—

Torniamo semplicemente a com’era

Quando eravamo su Honeymoon Avenue