Justin Bieber, nei giorni scorsi, ha condiviso “I Feel Funny”, un brano inedito con relativo video, diretto dal regista e fondatore del canale YouTube Lyrical Lemonade Cole Bennett, e ospitato in esclusiva proprio sul suo canale. Oggi, 29 aprile 2022, finalmente è uscito “Honest“, il primo singolo ufficiale tratto dal suo nuovo progetto discografico, una collaborazione con il rapper Don Toliver, nonché un video diretto sempre da Cole. Si tratta di un pezzo uptempo che segna il ritorno sulle scene di Justin, dopo il successo raccolto dall’album precedente “Justice”: già certificato Oro in Italia, l’album comprende hit come “Holy” (singolo d’Oro), “Lonely” (Oro), “Anyone” (Oro), e “Peaches” (Doppio Platino).

Honest, Ascolta la canzone e guarda il video

Justin Bieber feat. Don Toliver, Honest, Testo canzone

(Yeah)

Honest (Honest)

You’re modest, I like it (I like it)

You stay down and you the baddest (Baddest)

Find you in the cut, I copped it (I copped it)

Honest (Honest), uh

You kept it real with me from jump (From jump), mm

It’s twenty-three when you get dunked on (Splash), yeah

I put it in and that’s your song (And that’s your song)

Off top, you the sun in my morning (In my morning)

I tried to get away, but it’s boring (But it’s boring)

You’re my safe haven, I need it all alone (All alone)

And you’re my dime piece and I can’t take less than one (Less than, you the)

You the, whew (Yеah, yeah)

You the one (You thе one)

Trinity, you like three in one (Three in one)

Ratio, ten to one (Ten to one)

You get spicy (You get spicy)

I like that cajun on you (Yeah)

On occasion, that’s your testimony (That’s your testimony)

I like that hazel on you (Like that hazel on you)

I look straight in your eyes, holy matrimony (Yeah)

Honest (Honest)

You’re modest, I like it (I like it)

You stay down and you the baddest (Baddest)

Find you in the cut, I copped it (Copped it, yeah)

Honest (Honest), uh

You kept it real with me from jump (With me from jump), mm

It’s twenty-three when you get dunked on (Splash), yeah

I put it in and that’s your song (And that’s your song)

Yeah, honest (Honest)

Spicy, I like it (Yeah)

FaceTime me the weed, I just might buy it

Throw it back on the couch, I just might try

(Ohh) Spicy

Damn, that booty thick, I like it (Yeah)

Hey, Justin B (Yeah)

I know you don’t do this often, but this here sneak and geek (Sneak)

Fuck that McLaren, I’m ridin’ the Jeep (Jeep)

I got in the club with all of my thugs, I’m packin’ that Pistol Pete

Better watch your mouth, gotta pick a side before you jump and leap (Leap)

I was sellin’ the nickels and dimes in dubs but crack in my sock, it ain’t me

But, baby, I like it (I like it)

I’ma pull that double R to your crib just for once (For once)

It’s twenty-three when you get dunked (Twenty-three when you get dunked)

Me and JB, smokin’ skunk (Ooh)

Honest (Honest)

You’re modest, I like it (I like it)

You stay down and you the baddest (Baddest)

Find you in the cut, I copped it (Copped it, yeah)

Honest (Honest), uh

You kept it real with me from jump (With me from jump), mm

It’s twenty-three when you get dunked on (Splash), yeah

I put it in and that’s your song (And that’s your song, mm)

(Ooh) Honest

Justin Bieber feat. Don Toliver, Honest, Traduzione canzone

(Sì)

Onesto (onesto)

Sei modesto, mi piace (mi piace)

Stai giù e sei il più cattivo (il più cattivo)

Ti trovo nel taglio, l’ho beccato (l’ho beccato)

Onesto (onesto), uh

L’hai mantenuto reale con me dal salto (dal salto), mm

Sono le ventitré quando vieni inzuppato su (Splash), sì

L’ho inserito e quella è la tua canzone (e quella è la tua canzone)

Al di sopra, sei il sole nella mia mattina (nella mia mattina)

Ho provato a scappare, ma è noioso (ma è noioso)

Sei il mio porto sicuro, ho bisogno di tutto da solo (tutto solo)

E tu sei il mio pezzo da dieci centesimi e non posso prenderne meno di uno (Meno di, tu il)

Tu il, wow (Sì, sì)

Tu quello (tu quello)

Trinità, ti piacciono tre in uno (tre in uno)

Rapporto, dieci a uno (dieci a uno)

Diventi piccante (diventi piccante)

Mi piace quel cajun su di te (Sì)

A volte, questa è la tua testimonianza (Questa è la tua testimonianza)

Mi piace quel nocciola su di te (Come quella nocciola su di te)

Ti guardo dritto negli occhi, santo matrimonio (Sì)

Onesto (onesto)

Sei modesto, mi piace (mi piace)

Stai giù e sei il più cattivo (il più cattivo)

Ti trovo nel taglio, l’ho beccato (l’ho beccato)

Onesto (onesto), uh

L’hai mantenuto reale con me dal salto (dal salto), mm

Sono le ventitré quando vieni inzuppato su (Splash), sì

L’ho inserito e quella è la tua canzone (e quella è la tua canzone)

Sì, onesto (onesto)

Piccante, mi piace (Sì)

Fammi vedere su FaceTime l’erba, potrei comprarla

Rimettilo sul divano, potrei solo provarci

(Ohh) Piccante

Dannazione, quel bottino spesso, mi piace (Sì)

Ehi, Justin B (Sì)

So che non lo fai spesso, ma questo qui si intrufola e fa schifo (Intrufolarsi)

Fancul0 quella McLaren, sto guidando la Jeep (Jeep)

Sono entrato nel club con tutti i miei teppisti, sto impacchettando quel Pistol Pete

Meglio guardare la tua bocca, devi scegliere da che parte stare prima di saltare e saltare

Stavo vendendo le monetine e le monete da dieci centesimi in doppiaggio ma mi sono rotto il calzino, non sono io

Ma, piccola, mi piace (mi piace)

Tiro quella doppia R nella tua culla solo per una volta (per una volta)

Sono le ventitré quando vieni inzuppato (ventitré quando vieni inzuppato)

Io e JB, fumando (Ooh)