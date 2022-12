Hold on è una canzone dei Pinguini Tattici Nucleari tratta dal loro disco “Fake news“, uscito il 2 dicembre 2022. Qui sotto potete leggere testo e significato e ascoltare il brano.

Hold on, Ascolta la canzone, significato

Il brano parla delle insicurezze di quando si è giovani, delle direzioni che la vita può prendere e di come ci si possa sentire spersi e spaesati nel mondo che ci circonda (“E ti aggrappi alle mie insicurezze, Che si mischiano bene alle tue, Come baci rubati alle festе, Messaggi mandati per sbaglio alle 2”). La direzione che si segue è incerta e non ci si sente ancora in grado di affrontare il futuro a testa alta e schiena dietra. Ma è quello, l’invito che viene evocato nel ritornello e nel titolo stesso della canzone.

Potete ascoltare “Hold on” in streaming, a seguire (o cliccando qui).

Pinguini Tattici Nucleari, Hold on, Testo canzone

Il tatuaggio che hai fatto a Mykonos con le amiche

Tua nonna non potrebbe perdonarlo mai, uoh mai, oh mai

Lei cuce cuori sopra ogni cicatrice

Paga il tuo Netflix, ma poi guarda la Rai

Che fregatura vivere per stare male

E barattare il farfallese con le skills del tuo CV

E sentirsi una Grecia in mezzo alle Germanie

Dentro ai tuoi occhi che piangono Pil

E ti aggrappi alle mie insicurezze

Che si mischiano bene alle tue

Come baci rubati alle festе

Messaggi mandati per sbaglio alle 2

Ti rivеdo nei gol di chi segna ai playoff

Ricorda, ce l’hai scritto sul polso

Che la vita ti fotte, ti fa revenge porn

Hold on, hold on

E conti i giorni come fanno i carcerati

Le mura sono i polsi che non mostri mai, uoh mai, oh mai

Come uno Zeno che non sa adeguarsi

Noi non abbiamo i numeri, facciamo catenacci

Ma anche lo zero vuole moltiplicarsi

E a volte vale la pena provarci

E ti aggrappi alle mie insicurezze

Che si mischiano bene alle tue

Come baci rubati alle feste

Messaggi mandati per sbaglio alle 2

Ti rivedo nei gol di chi segna ai playoff

Ricorda, ce l’hai scritto sul polso

Che la vita ti fotte, ti fa revenge porn

Hold on, hold on

Confondevi il mio cuore coi tuoni

Dentro al letto dei tuoi genitori

Quelle notti in cui erano fuori, oh mai, oh mai

Se mai tornassi indietro avrei meno paura

Di sentire lo scatto della serratura

E mi godrei di più la luce della luna (Oh mai, oh mai)

E ti aggrappi alle mie insicurezze

Che si mischiano bene alle tue

Come baci rubati alle feste

Messaggi mandati per sbaglio alle 2

Ti rivedo nei gol di chi segna ai playoff

Ricorda, ce l’hai scritto sul polso

Che la vita ti fotte, ti fa revenge porn

Hold on, hold on

Hold on, hold on

Hold on, hold on

Hold on, hold on

Hold on, hold on