“La Divina Commedia” (Epic/Sony Music Italy) di Tedua si è piazzato sul podio degli album più ascoltati in Italia su Spotify e Apple Music nelle prime 24 ore dall’uscita. Il progetto conta tutti i 16 brani nelle prime 17 posizioni della Top 50 Italia e una traccia nella chart Top 200 Global di Spotify. Un ottimo debutto anche su Apple Music, inserendosi con tutti i brani nella Top 20, oltre che essere al #1 posto nella classifica Top Album. Tra i pezzi di maggior successo spicca sicuramente “Hoe”, la canzone incisa con Sfera Ebbasta e ai primi gradini dei brani di tendenza su YouTube. Qui sotto potete ascoltare la traccia e leggere il testo del pezzo.

Hoe, Ascolta la canzone, significato del brano

Il brano racconta della passione con una donna che non è affidabile, ha già una relazione con un altro uomo. Con lei non vuole creare nulla di serie, vuole solo divertirsi, senza sentimento alcuno.

Tedua e Sfera Ebbasta, Hoe, Testo della canzone

Produzione Riconoscimenti: Charlie Charles, SHUNE

Autori /Compositori: M. Molinari, G. Boschetti, G. Amdouni / P. A. Monachetti, L. Ghiazzi, L. Di Blasi

Yo

Da C-O-G-O

Ciny

Wild Bandana

Billion Headz

Money Gang

Okay, Sfera

Non do il mio cuore a una ho, ho (No-no)

Mi chiedi quello che non so

Ultimo posto sui mezzi (Grr)

Sedili in pelle del Bentley (Skrrt)

Sedili in pelle del Porsche, Porsche (Skrrt-skrrt)

No sentimenti nel club, no (No-no)

La guardo e sono già dentro (Uh)

Fuori dal suo appartamento (Uh, uh, uh)

Prima che torni il suo boy

Demoni all’inferno, poggiati sul balcone

Sono deboli all’interno, forgiati dal rancore

Rapper fanno foto con addosso banconote

Ma non hanno mosso un grammo, quindi contano in sei ore

Mi piace quella tipa che muove la colita

Nella sua villa a Ibiza in tre perché ha un’amica

Vuole far la cocorita, con me corre alla corrida

Mi coccola, continua, coccodrillo la mia fibbia

Gang fanno “bang”, sono back from the dead

Sono qui alle Hawaii ma con David LaChapelle

Sopra Outpump, su GQ, sopra Vogue, sono il GOAT

La mia ex vuole un baby ma da me

Non do il mio cuore a una ho, ho (No-no)

Mi chiedi quello che non so

Ultimo posto sui mezzi (Grr)

Sedili in pelle del Bentley (Skrrt)

Sedili in pelle del Porsche, Porsche (Skrrt-skrrt)

No sentimenti nel club, no (No-no)

La guardo e sono già dentro (Uh)

Fuori dal suo appartamento (Uh, uh, uh)

Prima che torni il suo boy

Lei è qui nel mio letto, Chri prendi un etto

G fanno i G, sono qui che lo aspetto

Giù con il branco, giuro soltanto

V come V per Vendetta e l’ho fatto

Allo Chateau Marmont cioccolato con i funghi

Vivo troppo rock, muoio come John Belushi

Rappo e vi lascio tutti quanti muti

Le mie barre sono avanti, tu stai dietro come i detenuti

O-One, two, three, prova

Giù con gli squats si rassoda

Io con le trazioni, pozioni con la soda

Groupie che ci prova, ragiona

Non do il mio cuore a una ho, ho (No-no)

Mi chiedi quello che non so

Ultimo posto sui mezzi (Grr)

Sedili in pelle del Bentley (Skrrt)

Sedili in pelle del Porsche, Porsche (Skrrt-skrrt)

No sentimenti nel club, no (No-no)

La guardo e sono già dentro (Uh)

Fuori dal suo appartamento (Uh, uh, uh)

Prima che torni il suo boy

(Ahahahah)

(Yeah)

(Uh, uh, uh)

(Squah)

(Anche quest’anno)

(Il rapper dell’anno)

(Yo)

(Tu vuoi un beat di Charlie, ma non lo sai usare)