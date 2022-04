Arriva in tutte le radio il singolo di Michael Bublé, “Higher“, title track del suo nuovo album.

Il video è stato presentato fisicamente in anteprima dallo spazio. Un aereo personalizzato “MB”, creato dalla società britannica Sent Into Space, ha lanciato il video direttamente sul canale YouTube del plurivincitore di Grammy. L’operazione è stata il culmine di una campagna sui social media presentata in anteprima online.

Queste le parole del cantante:

“Questo è un sogno che si realizza. Sono sempre stato affascinato dallo spazio. Derek Hough ha diretto il video ed è una delle persone più talentuose in America in questo momento. Sento di aver fatto il miglior album della mia carriera e mi sembrava giusto presentare questo video dal posto più alto possibile”

Potete ascoltare la canzone e vedere il video ufficiale cliccando qui.

Michael Bublé, Higher, Significato canzone

Il brano racconta le emozioni e le sensazioni del cantante nel parlare dell’incontro con la donna che vede. Provoca in lui una grande frenesia e un sentimento mai provato prima. Tutti la osservano, non passa inosservata e lui potrebbe innamorarsi di lei, facilmente.

Michael Bublé, Higher, Testo canzone

You know you have it, mm

You take a moment, make it magic, yeah

The way you move is so dramatic

I think I might make you a habit, eh, uh

See all these faces? Mm

So many numbers on your wait list, mm

You make me wanna make some changes

Drive me to drink, I’m drinking kisses, yeah

Every step you take

Everyone ever knew ya

Sing, “Hallelujah” (Woah)

Because when you go low, and I get higher

When you move back slow, it lights my fire

I might be falling for ya, I don’t know (High)

I think it might be what you came here for (Woah)

When you go low, and I get higher

When you move back slow, it lights my fire

I’m at attention, I ain’t got no shame (High)

No inhibition, I’m just glad you came (Woah)

(Ahoo) Take a step into the light and flaunt it

(Ahoo) Leavin’ everybody broken hearted

(Ahoo-hoo-hoo) God, it’s a sauna, so hot

The way you slide across the floor

I think you know

That I’m only gonna beg for more

Every step you take

Everyone ever knew ya

Sing, “Hallelujah” (Woah)

Because when you go low, and I get higher

When you move back slow, it lights my fire

I might be falling for ya, I don’t know (High)

I think it might be what you came here for (Woah)

When you go low, and I get higher

When you move back slow, it lights my fire

I’m at attention, I ain’t got no shame (High)

No inhibition, I’m just glad you came

Stuck in this game you’ve started

Don’t leave me broken hearted

‘Cause I’ve got nothing left to lose (Woah)

Because when you go low, and I get higher

When you move back slow, it lights my fire

I might be falling for ya, I don’t know

I think it might be what you came here for (Woah)

When you go low, and I get higher

When you move back slow, it lights my fire

The way you slide across the floor (The way you slide across the slide the floor)

I think you know (I think you know)

That I’m only gonna beg for more (That I’m only gonna beg for more)

Michael Bublé, Higher, Traduzione canzone

Sai che ce l’hai, mm

Prenditi un momento, rendilo magico, yeah

Il modo in cui ti muovi è così drammatico

Penso che potrei farti diventare un’abitudine, eh, uh

Vedi tutte queste facce? Mm

Tanti numeri nella tua lista d’attesa, mm

Mi fai venire voglia di apportare alcune modifiche

Guidami a bere, sto bevendo baci, sì

Ogni passo che fai

Tutti ti hanno mai conosciuto

Canta “Alleluia” (Woah)

Perché quando scendi in basso e io salgo in alto

Quando torni indietro lentamente, accende il mio fuoco

Potrei innamorarmi di te, non lo so (alto)

Penso che potrebbe essere quello per cui sei venuto qui (Woah)

Quando scendi in basso e io salgo in alto

Quando torni indietro lentamente, accende il mio fuoco

Sono sull’attenti, non ho vergogna (alto)

Nessuna inibizione, sono solo contento che tu sia venuta (Woah)

(Ahoo) Fai un passo verso la luce e sfoggiala

(Ahoo) Lasciando tutti con il cuore spezzato

(Ahoo-hoo-hoo) Dio, è una sauna, così calda

Il modo in cui scivoli sul pavimento

Penso che tu lo sappia

Che implorerò solo di più

Ogni passo che fai

Tutti ti hanno mai conosciuto

Canta “Alleluia” (Woah)

Perché quando scendi in basso e io salgo in alto

Quando torni indietro lentamente, accende il mio fuoco

Potrei innamorarmi di te, non lo so (alto)

Penso che potrebbe essere quello per cui sei venuto qui (Woah)

Quando scendi in basso e io salgo in alto

Quando torni indietro lentamente, accende il mio fuoco

Sono sull’attenti, non ho vergogna (alto)

Nessuna inibizione, sono solo contento che tu sia venuta (Woah)

Bloccato in questo gioco che hai iniziato

Non lasciarmi con il cuore spezzato

Perché non ho più niente da perdere (Woah)

Perché quando scendi in basso e io salgo in alto

Quando torni indietro lentamente, accende il mio fuoco

Potrei innamorarmi di te, non lo so

Penso che potrebbe essere quello per cui sei venuto qui (Woah)

Quando scendi in basso e io salgo in alto

Quando torni indietro lentamente, accende il mio fuoco

Il modo in cui scivoli sul pavimento (Il modo in cui scivoli sul pavimento)

Penso che tu sappia (penso che tu sappia)

Che implorerò solo di più (Che implorerò solo di più)