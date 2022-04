Heat Waves è il quarto singolo estratto dal terzo album in studio Dreamland della band britannica Glass Animals.

Glass animals, Heat waves, Significato canzone

La canzone ha un tono malinconico ma mantiene alta l’energia attraverso la sua strumentale, con Dave che parla di rimanere forte nei momenti vulnerabili della tua vita e abbracciare la tua vulnerabilità. Ci si rende conto dell’incapacità di rendere felice l’altra persona ma, nonostante ciò, il pensiero fisso rimane l’altra. Non è previsto un happy ending all’orizzonte ma è come un’ondata di caldo che avvolge la mente e i pensieri.

Il brano ha ottenuto un ottimo riscontro in America, arrivando fino in vetta della classifica Billboard Hot 100. Anche in Italia, la canzone sta conquistando attenzione radiofonica, scalando i gradini Earone.

Heat waves, Ascolta la canzone

Cliccando qui potete ascoltare “Heat waves” e vede il video ufficiale

Glass animals, Heat waves, Testo canzone

(Last night, all I think about is you)

(Don’t stop, baby, you can walk through)

(Don’t want, baby, think about you)

(You know that I’m never gonna lose)

Road shimmer wigglin’ the vision

Heat, heat waves, I’m swimmin’ in a mirror

Road shimmer wigglin’ the vision

Heat, heat waves, I’m swimmin’ in a—

Sometimes, all I think about is you

Late nights in the middle of June

Heat waves been fakin’ me out

Can’t make you happier now

Sometimes, all I think about is you

Late nights in the middle of June

Heat waves been fakin’ me out

Can’t make you happier now

Usually, I put somethin’ on TV

So we never think about you and me

But today, I see our reflections clearly

In Hollywood, layin’ on the screen

You just need a better life than this

You need somethin’ I can never give

Fake water all across the road

It’s gone now, the night has come, but

Sometimes, all I think about is you

Late nights in the middle of June

Heat waves been fakin’ me out

Can’t make you happier now

You can’t fight it, you can’t breathe

You say somethin’ so lovin’, but

Now I gotta let you go

You’ll be better off in someone new

I don’t wanna be alone

You know it hurts me too

You look so broken when you cry

One more and then I say goodbye

Sometimes, all I think about is you

Late nights in the middle of June

Heat waves been fakin’ me out

Can’t make you happier now

Sometimes, all I think about is you

Late nights in the middle of June

Heat waves been fakin’ me out

Can’t make you happier now

I just wonder what you’re dreamin’ of

When you sleep and smile so comfortable

I just wish that I could give you that

That look that’s perfectly un-sad

Sometimes, all I think about is you

Late nights in the middle of June

Heat waves been fakin’ me out

Heat waves been fakin’ me out

Sometimes, all I think about is you

Late nights in the middle of June

Heat waves been fakin’ me out

Can’t make you happier now

Sometimes, all I think about is you

Late nights in the middle of June

Heat waves been fakin’ me out

Can’t make you happier now

Road shimmer wigglin’ the vision

Heat, heat waves, I’m swimmin’ in a mirror

Road shimmer wigglin’ the vision

Heat, heat waves, I’m swimmin’ in a mirror

Glass animals, Heat waves, Traduzione canzone

(Ieri sera, tutto ciò a cui penso sei tu)

(Non fermarti, piccola, puoi farcela)

(Non voglio, piccola, pensare a te)

(Sai che non perderò mai)

Strade brillanti scombinano la visione

Caldo, ondate di calore, sto nuotando in uno specchio

Il luccichio della strada fa oscillare la visione

Caldo, ondate di calore, sto nuotando in un—

A volte, tutto ciò a cui penso sei tu

A tarda notte a metà giugno

Le ondate di caldo mi hanno ingannato

Non posso renderti più felice ora

A volte, tutto ciò a cui penso sei tu

A tarda notte a metà giugno

Le ondate di caldo mi hanno ingannato

Non posso renderti più felice ora

Di solito metto qualcosa alla TV

Quindi non pensiamo mai a te e me

Ma oggi vedo chiaramente le nostre riflessioni

A Hollywood, sdraiato sullo schermo

Hai solo bisogno di una vita migliore di questa

Hai bisogno di qualcosa che non potrò mai darti

Acqua finta dall’altra parte della strada

Se n’è andata ora, è arrivata la notte, ma

A volte, tutto ciò a cui penso sei tu

A tarda notte a metà giugno

Le ondate di caldo mi hanno ingannato

Non posso renderti più felice ora

Non puoi combatterlo, non puoi respirare

Dici qualcosa di così amorevole, ma

Ora devo lasciarti andare

Starai meglio con qualcuno di nuovo

Non voglio essere solo

Sai che fa male anche a me

Sembri così distrutta quando piangi

Ancora uno e poi ti saluto

A volte, tutto ciò a cui penso sei tu

A tarda notte a metà giugno

Le ondate di caldo mi hanno ingannato

Non posso renderti più felice ora

A volte, tutto ciò a cui penso sei tu

A tarda notte a metà giugno

Le ondate di caldo mi hanno ingannato

Non posso renderti più felice ora

Mi chiedo solo cosa stai sognando

Quando dormi e sorridi così a tuo agio

Vorrei solo poterti dare questo

Quello sguardo che è perfettamente non-triste

A volte, tutto ciò a cui penso sei tu

A tarda notte a metà giugno

Le ondate di caldo mi hanno ingannato

Le ondate di caldo mi hanno ingannato

A volte, tutto ciò a cui penso sei tu

A tarda notte a metà giugno

Le ondate di caldo mi hanno ingannato

Non posso renderti più felice ora

A volte, tutto ciò a cui penso sei tu

A tarda notte a metà giugno

Le ondate di caldo mi hanno ingannato

Non posso renderti più felice ora

Il luccichio della strada fa oscillare la visione

Caldo, ondate di calore, sto nuotando in uno specchio

Il luccichio della strada fa oscillare la visione

Caldo, ondate di calore, sto nuotando in uno specchio