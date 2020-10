Da circa tre mesi, si trova stabilmente in classifica, per quanto riguarda la top ten dei singoli più venduti in Italia, la hit Head & Heart del dj britannico Joel Corry che vede la partecipazione del cantautore, produttore e autore MNEK.

Head & Heart, sempre per quanto riguarda il nostro paese, ha ottenuto la certificazione di Disco d’Oro dalla Fimi.

Pubblicata nel luglio scorso, il singolo ha ottenuto subito un ottimo consenso nel paese natale dei due artisti, il Regno Unito, dove ha conquistato la vetta della classifica dei singoli, ottenendo anche il Disco di Platino.

Head & Heart ha conquistato il primo posto anche in altri paesi europei come Belgio, Croazia, Irlanda, Irlanda e Slovacchia e i posti più alti in classifica in paesi come Danimarca, Germania, Lituania, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Svezia, Svizzera e Ungheria. Il singolo ha ottenuto successo anche in Australia e Nuova Zelanda.

Di seguito, trovate il testo e la traduzione di Head & Heart. Clicca qui per vedere il video ufficiale.

Joel Corry x MNEK – Head & Heart: il testo

Ba ba ba dum ba ba dum ba ba dum

Ba ba ba dum ba ba dum ba ba da dum.

Oh my god, oh my god, this feeling’s just begun

Saying things I’ve never said, doing things I’ve never done

Oh my god, oh my god, when I see you I should run

But I’m frozen in motion and my head tells me to stop

Tells me to stop.

Feeling feelings I feel about us

Try to fight it, but it’s never enough

My heart is certain it’s more than a crush

‘Cause I’m frozen in motion and my head tells me to stop.

But my heart goes

Ba ba ba dum ba ba dum ba ba dum

Ba ba ba dum ba ba dum ba ba da dum

‘Cause my heart goes

Ba ba ba dum ba ba dum ba ba dum

Ba ba ba dum ba ba dum ba ba da dum.

Oh my god, oh my god, can’t believe what I’ve become

I’m thinking things I shouldn’t think, singing songs I’ve never sung

Oh my god, oh my god, when I see you I should run

But I’m frozen in motion and my head tells me to stop

Tells me to stop.

Feeling feelings I feel about us

Try to fight it, but it’s never enough

My heart is certain it’s more than a crush

‘Cause I’m frozen in motion and my head tells me to stop.

But my heart goes

Ba ba ba dum ba ba dum ba ba dum

Ba ba ba dum ba ba dum ba ba da dum

‘Cause my heart goes

Ba ba ba dum ba ba dum ba ba dum

Ba ba ba dum ba ba dum ba ba da dum.

But my heart goes

Ba ba ba dum ba ba dum ba ba dum

Ba ba ba dum ba ba dum ba ba da dum

‘Cause my heart goes

Ba ba ba dum ba ba dum ba ba dum

Ba ba ba dum ba ba dum ba ba da dum.

My head and my heart

My head and my heart

I can’t tell them apart

My head tells me to run, but I can’t.

‘Cause my heart goes

Ba ba ba dum ba ba dum ba ba dum

Ba ba ba dum ba ba dum ba ba da dum

‘Cause my heart goes

Ba ba ba dum ba ba dum ba ba dum

Ba ba ba dum ba ba dum ba ba da dum.

Oh my god, oh my god, this feeling’s just begun

Saying things I’ve never said, doing things I’ve never done

Oh my god, oh my god, when I see you I should run

But I’m frozen in motion and my head tells me to stop

But my heart goes.

Joel Corry x MNEK – Head & Heart: la traduzione

Ba ba ba dum ba ba dum ba ba dum

Ba ba ba dum ba ba dum ba ba da dum.

Oh mio Dio, oh mio Dio, questa sensazione è appena iniziata

Dire cose che non ho mai detto, fare cose che non ho mai fatto

Oh mio Dio, oh mio Dio, quando ti vedo dovrei correre

Ma sono immobile e la mia testa mi dice di fermarmi

Mi dice di fermarmi.

Provando sentimenti che provo riguardo noi

Prova a combatterli, ma non è mai abbastanza

Il mio cuore è sicuro che sia più di una cotta

Perché sono immobile e la mia testa mi dice di fermarmi.

Ma il mio cuore fa

Ba ba ba dum ba ba dum ba ba dum

Ba ba ba dum ba ba dum ba ba da dum

Perché il mio cuore fa

Ba ba ba dum ba ba dum ba ba dum

Ba ba ba dum ba ba dum ba ba da dum.

Oh mio Dio, oh mio Dio, non posso credere a ciò che sono diventato

Sto pensando a cose a cui non dovrei pensare, cantando canzoni che non ho mai cantato

Oh mio Dio, oh mio Dio, quando ti vedo dovrei correre

Ma sono immobile e la mia testa mi dice di fermarmi

Mi dice di fermarmi.

Provando sentimenti che provo riguardo noi

Prova a combatterli, ma non è mai abbastanza

Il mio cuore è sicuro che sia più di una cotta

Perché sono immobile e la mia testa mi dice di fermarmi.

Ma il mio cuore fa

Ba ba ba dum ba ba dum ba ba dum

Ba ba ba dum ba ba dum ba ba da dum

Perché il mio cuore fa

Ba ba ba dum ba ba dum ba ba dum

Ba ba ba dum ba ba dum ba ba da dum.

Ma il mio cuore fa

Ba ba ba dum ba ba dum ba ba dum

Ba ba ba dum ba ba dum ba ba da dum

Perché il mio cuore fa

Ba ba ba dum ba ba dum ba ba dum

Ba ba ba dum ba ba dum ba ba da dum.

La mia testa e il mio cuore

La mia testa e il mio cuore

Non riesco a distinguerli

La mia testa mi dice di correre, ma non posso.

Perché il mio cuore fa

Ba ba ba dum ba ba dum ba ba dum

Ba ba ba dum ba ba dum ba ba da dum

Perché il mio cuore fa

Ba ba ba dum ba ba dum ba ba dum

Ba ba ba dum ba ba dum ba ba da dum.

Oh mio Dio, oh mio Dio, questa sensazione è appena iniziata

Dire cose che non ho mai detto, fare cose che non ho mai fatto

Oh mio Dio, oh mio Dio, quando ti vedo dovrei correre

Ma sono immobile e la mia testa mi dice di fermarmi

Ma il mio cuore va.