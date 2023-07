L’attesissimo concerto di Harry Styles -ultima data del “Love on tour” europeo- si terrà sabato 22 luglio 2023 a Reggio Emilia, a Campovolo. L’evento (unica tappa tricolore ovviamente sold out dai primissimi minuti) ha già attirato curiosità e fiumi di inchiostro e tasti pigiati su un portatile. Insieme al grande riscontro di vendite di biglietti, ha sicuramente incuriosito (e creato polemiche) la presenza di alcune giovani fan, in tenda davanti al cancello di Campovolo da giorni, addirittura una settimana prima del live. Ne hanno parlato sui Tg, ne abbiamo scritto anche noi e tutto questo non ha fatto altro che aumentare curiosità su questo ultimo concerto in Europa dell’ex One Direction. A seguire potete leggere la scaletta del concerto e le informazioni sui biglietti.

Harry Styles, Campovolo, scaletta del concerto a Reggio Emilia

Ecco la scaletta con i brani in ordine di esecuzione. Il live inizierà alle 20.45.

Daydreaming

Golden

Adore You

Keep Driving

Daylight

She

Matilda

Satellite

Late Night Talking

Happy Birthday to You

Cinema

Music for a Sushi Restaurant (con “Y.M.C.A.” come intro)

Treat People With Kindness

What Makes You Beautiful (One Direction song)

Grapejuice

Watermelon Sugar

Fine Line

Sign of the Times

Medicine

As It Was

Kiwi

Harry Styles, Campovolo, mappa

Ecco la mappa di Campovolo 2023 suddivisa in zona in base ai colori e ai posti assegnati.

Harry Styles, Campovolo, biglietti del concerto a Reggio Emilia

Il concerto di Harry Styles a Campovolo è sold out. Non sono più disponibili biglietti per la data di sabato 22 luglio 2023 a Reggio Emilia.

Campovolo, Parcheggi per il concerto

E’ possibile prenotare un parcheggio sul sito ParkForFun. L’Arena è in via Dell’Aeronautica, 40124, Reggio Emilia.

PA, PA RIDOTTO, PARK MOTO, BICI e MONOPATTINI: Accesso da Via Antonio Marro (1,4 Km dall’arena)

Per chi verrà in moto sarà possibile depositare al parcheggio il giubbotto e/o casco al costo di €3,00

P1, P6: Accesso da Area di servizio IL CHIONSO OVEST (2 Km dall’arena)

P2, P3, P4 e P5: Accesso da Via Mozart (2 Km dall’arena)

Con BUS 1 STADIO: Accesso da Felice Romano (2,5 Km dall’arena)

BUS 2 STADIO: Accesso da Piazzale Luigi del Grosso (2,5 Km dall’arena)

BUS 3 STADIO: Accesso Viale Guido Duo (2,5 Km dall’arena)

PR: Viale Guido Duo (2,5 Km dall’arena)

BUS 4 FIERA: Via Masaccio (5 Km dall’arena)

PARK CAMPER: Via Masaccio (5 Km dall’arena)