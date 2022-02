L’Harlem Gospel Choir si esibirà questa sera, nella prima serata del Festival di Sanremo 2022, insieme ad Achille Lauro, durante il live del brano in gara, “Domenica”. Scopriamo, insieme, qualche curiosità su questo famoso e celebre coro gospel dalla fama internazionale.

L’Harlem Gospel Choir è un coro gospel americano con sede ad Harlem, New York, ed è uno dei cori gospel più importanti degli Stati Uniti.

La compagnia include 40 membri, di età tra i 21 ei 51 anni. Sono numerosissime le loro apparizioni in numerosi programmi televisivi tra cui Good Morning America, Top Chef: New York, The Colbert Report e The Late Show with Stephen Colbert. Nel corso della loro lunga carriera si sono esibiti anche per Papa Giovanni Paolo II e per i Presidenti Carter e Obama. Hanno cantato insieme ai The Chieftains, Diana Ross, Whoopi Goldberg, Harry Belafonte, Danny Glover, Dixie Hummingbirds, Jimmy Cliff, Lyle Lovett, Lisa Marie Presley, Bono, André Rieu e la sua Johann Strauss Orchestra, Jessica Simpson, Josh Groban, Trace Adkins.

La nascita del gruppo avviene a metà degli anni Ottanta. Più precisamente, è stato fondato il giorno del compleanno di Martin Luther King, Jr., nel 1986 (15 gennaio 1986) da Allen Bailey.

Come anticipato, sono celebri e famosi in tutto il mondo. Infatti, l’Harlem Gospel Choir è in tournée in tutto il mondo ogni anno. È stato il primo coro gospel americano ad esibirsi in Australia, Nuova Zelanda, Cina, Russia, Polonia, Lituania, Lettonia, Estonia, Repubblica Ceca, Serbia, Slovenia, Slovacchia, Samoa, Thailandia, Birmania e Marocco. A causa della forte richiesta di tournée internazionali del coro, il coro forma due compagnie di tournée internazionali per viaggiare in Europa ogni inverno e mantiene una compagnia con sede a New York tutto l’anno. Basti pensare che il coro originale comprende 40 dei migliori cantanti e musicisti di Harlem e dell’area del Tri-State di New York. Non è un coro di massa e viaggia negli Stati con nove cantanti e due musicisti (tastiere e batteria).

Si sono esibiti sui principali palcoscenici del mondo tra cui Lincoln Center, Royal Festival Hall, Carnegie Hall, Yankee Stadium, Arthur Ash Stadium, National Concert Hall (Dublino), Sydney Opera House, Goungzhou Opera House e Auditorium Parco della Musica (Roma).

Il 1 febbraio 2022 si esibiranno nella prima serata del Festival di Sanremo 2022 nel brano “Domenica” insieme ad Achille Lauro.