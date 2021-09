Hanging On Your Hinges è il nuovo singolo degli Stereophonics che anticipa l’uscita del loro prossimo disco, Oochya!

Dalle prime notizie condivise, il nuovo album della band ‘Oochya!’ uscirà il 4 marzo 2022. Il disco sarà accompagnato da un tour nel Regno Unito, incluso uno spettacolo alla O2 Arena di Londra il 1 aprile.

Ecco le parole che hanno accompagnato l’annuncio, via Instagram.

Stereophonics, Hanging On Your Hinges, significato canzone

La band ha annunciato il brano insieme alla notizia della loro perfomance al Principality Stadium di Cardiff il 18 dicembre, insieme agli ospiti speciali Tom Jones e i Catfish and the Bottlemen. “Hanging On Your Hinges” unisce il sapore vintage degli ZZ Top con il sound dei primi Metallica e un po’ di punk, insieme alle sfumature del materiale precedente degli Stereophonics.

E’ stato proprio Kelly Jones a raccontare l’ispirazione e il significato dietro il nuovo pezzo (e disco):

“Hanging On Your Hinges” è stato influenzato dal mio amore per i primi ZZ Top e cose più oscure come Masters of Reality e forse anche un po’ di Iggy Pop e probabilmente rimanda anche a “Bartender & The Thief”. È la canzone di questo album che dice “Oochya!” più di ogni altra cosa, quindi è qualcosa che volevamo che i fan ascoltassero per prima. Avendo fatto alcune canzoni davvero emozionanti e introspettive nell’ultimo album (“Kind”), abbiamo deciso di tornare con il botto questa volta, per dare ai fan qualcosa su cui rilassarsi. Il titolo dell’album (“Oochya!”) è sempre stato un modo di dire che io e la band usavamo in studio per significare “facciamolo”, un’esplosione di energia e ottimismo ed è quello che volevamo trasmettere con “Hinges”.

Stereophonics, Hanging On Your Hinges, ascolta la canzone

Cliccando qui potete ascoltare “Hanging on your hinges” e vedere il lyrics video.

Stereophonics, Hanging On Your Hinges, testo canzone

You got love

You got hate

You got lost

We have faith

You got time

You got youth

You got fools

Who just use

You got love on your side

But you think it’s gone away

You got the devil on your back

And who’s the sinner? Who’s the saint?

You got views

You got truths

You got lies

So what’s new?

You want help

You want space

You got panic (Panic)

Just find grace

You got time on your side

But you think it’s all a race

You got me hanging on your hinges

Slamming doors right in your face

You got time

You got youth

Yeah, yeah

Yeah, yeah

You want friends

(You want friends)

You got noise

(You got noise)

Do ya like girls?

(Do ya like girls?)

Do ya like boys?

(Do ya like boys?)

You want out!

(You want out!)

Then go true

(Then go truе)

To get out

(To get out)

You go through

(You go through)

You got love on your sidе

But you think it’s gone away

You got the devil on your back

And who’s the sinner? Who’s the saint?

You want peace

You got mess

You got time on your side

But you think it’s all a race

You got me hanging on your hinges

Slamming doors right in your face

You got love

You got hate

You got love

And that’s great

Stereophonics, Hanging On Your Hinges, traduzione in italiano

Hai amore

hai odio

Ti sei perso

abbiamo fede

Hai tempo

Hai la giovinezza

Hai avuto sciocchi

Che semplicemente usano?

Hai l’amore dalla tua parte

Ma pensi che sia andato via

Hai il diavolo sulla schiena

E chi è il peccatore? Chi è il santo?

Hai visualizzazioni

Hai delle verità

Hai bugie

Allora che c’è di nuovo?

Hai bisogno di aiuto

vuoi lo spazio

Hai il panico (panico)

Trova solo la grazia

Hai tempo dalla tua parte

Ma pensi che sia tutta una gara

Mi hai appeso ai tuoi cardini

Porte che ti sbattono in faccia

Hai tempo

Hai la giovinezza

Yeah Yeah

Yeah Yeah

vuoi degli amici

(Vuoi amici)

Hai avuto rumore

(Hai rumore)

Ti piacciono le ragazze?

(Ti piacciono le ragazze?)

Ti piacciono i ragazzi?

(Ti piacciono i ragazzi?)

Vuoi uscire!

(Vuoi uscire!)

Allora realizzalo

(Allora fallo)

per uscire

(Per uscire)

tu vai attraverso

(Passi attraverso)

Hai l’amore dalla tua parte

Ma pensi che sia andato via

Hai il diavolo sulla schiena

E chi è il peccatore? Chi è il santo?

vuoi la pace

Hai un casino

Hai tempo dalla tua parte

Ma pensi che sia tutta una gara

Mi hai appeso ai tuoi cardini

Porte che ti sbattono in faccia

Hai amore

hai odio

Hai amore

Ed è fantastico