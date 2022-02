Guerriero è una canzone interpretata da Marco Mengoni e tratta dall’album “Parole in circolo”, il suo terzo disco in studio. Il brano è stato scritto dallo stesso cantante insieme a Fortunato Zampaglione.

E’ stato un pezzo di grande successo, certificato disco di platino e con oltre 300 mila copie vendute.

Marco Mengoni, Guerriero, Significato canzone

Il brano di Marco Mengoni è una dichiarazione assoluta di amore e protezione verso qualcuno per il quale si prova affetto (“Io sono un guerriero, Veglio quando è notte, Ti difenderò da incubi e tristezze, Ti riparerò da inganni e maldicenze”). Gli resterà sempre accanto, lo aiuterà nei momenti più difficili e complicate, senza mai abbandonarlo a se stesso o alla solitudine.

Mengoni, Guerriero, Ascolta la canzone

A seguire, Guerriero in streaming:

Marco Mengoni, Guerriero, Testo canzone

Qui sotto potete leggere il testo della canzone:

E levo questa spada

Attraverso il cielo

Giuro sarò roccia contro il fuoco e il gelo

Solo sulla cima

Tenderò i predoni

Arriveranno in molti

E solcheranno i mari

Oltre queste mura troverò la gioia

O forse la mia fine comunque sarà gloria

E non lotterò mai per un compenso

Lotto per amore, lotterò per questo

Io sono un guerriero

Veglio quando è notte

Ti difenderò da incubi e tristezze

Ti riparerò da inganni e maldicenze

E ti abbraccerò per darti forza sempre

Ti darò certezze contro le paure

Per vedere il mondo oltre quelle alture

Non temere nulla io sarò al tuo fianco

Con il mantello asciugherò il tuo pianto

E amore il mio grande amore che mi credi

Vinceremo contro tutti e resteremo in piedi

E resterò al tuo fianco fino a che vorrai

Ti difenderò da tutto, non temere mai

E amore il mio grande amore che mi credi

Vinceremo contro tutti e resteremo in piedi

E resterò al tuo fianco fino a che vorrai

Ti difenderò da tutto, non temere mai

Non temere il drago

Fermerò il suo fuoco

Niente può colpirti dietro questo scudo

Lotterò con forza contro tutto il male

E quando cadrò tu non disperare

Per te io mi rialzerò

Io sono un guerriero e troverò le forze

Lungo il tuo cammino

Sarò al tuo fianco mentre

Ti darò riparo contro le tempeste

E ti terrò per mano per scaldarti sempre

Attraverseremo insieme questo regno

E attenderò con te la fine dell’inverno

Dalla notte al giorno, Da Occidente a Oriente

Io sarò con te e sarò il tuo guerriero

E amore il mio grande amore che mi credi

Vinceremo contro tutti e resteremo in piedi

E resterò al tuo fianco fino a che vorrai

Ti difenderò da tutto, non temere mai

E amore il mio grande amore che mi credi

Vinceremo contro tutti e resteremo in piedi

E resterò al tuo fianco fino a che vorrai

Ti difenderò da tutto, non temere mai

Ci saranno luci accese di speranze

E ti abbraccerò per darti forza sempre

Giurò sarò roccia contro il fuoco e il gelo

Veglio su di te, io sono il tuo guerriero