Il 2021 sarà un anno importante per Guè Pequeno. Il rapper milanese, infatti, circa due settimane fa, ha annunciato sui social una modifica per quanto riguarda il suo nome d’arte:

Sono diventato abbastanza grande, posso togliere Pequeno dal mio nome.

Il nome d’arte di Guè Pequeno, quindi, da ora in avanti, sarà semplicemente Guè. Ricordiamo che, agli inizi della sua carriera nelle Sacre Scuole, Guè si faceva chiamare Il Guercio. Nel corso della sua carriera, il rapper ha assunto anche tanti altri pseudonimi, la maggior parte di questi, ricavati da giochi di parole con la parola Guè (ad esempio, Guersace, Hugh Guefner, Guevchenko, Gueddafi).

Uno di questi, Guesus (reso graficamente come Gvesvs), è anche il titolo del nuovo album del rapper milanese che sarà disponibile a partire dal prossimo 10 dicembre.

Gvesvs arriva a soli otto mesi di distanza dal mixtape con Dj Harsh, Fastlife 4, certificato Disco di Platino, e ad un anno e mezzo di distanza dal precedente album, Mr. Fini, certificato doppio Disco di Platino.

Nella copertina, Guè appare con una corona di spine, ovvio riferimento a Gesù. I fan del rapper, tra l’altro, sanno perfettamente che il giorno del compleanno del rapper è proprio il 25 dicembre, giorno di Natale.

Guè, attraverso i social, ha anche annunciato la tracklist dell’album che vede molte collaborazioni con rapper italiani (tra gli altri, Marracash, Coez, Salmo, Geolier, Ernia) e internazionali (Rick Ross, Jadakiss e il britannico Dutchavelli). Da segnalare, anche un duetto con Elisa.

Guè – Gvesvs: tracklist

1. La G la U e la E pt. 2

2. Gangster of Love (feat. Rick Ross)

3. Piango sulla Lambo (feat. Rose Villain)

4. Blitz! (feat. Geolier)

5. Daytona (feat. Marracash)

6. Veleno

7. Nessuno (feat. Coez)

8. Futura Ex (feat. Ernia)

9. Cose non sane (Interlude)

10. Senza sogni (feat. Elisa)

11. Lunedì blu (feat. Salmo)

12. Sponsor (feat. Dutchavelli)

13. Nicolas Cage (feat. Jadakiss)

14. Domai (feat. Ketama126)

15. Fredda, Triste, Pericolosa (feat. Franco126)

16. Too old to die young