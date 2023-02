Mentre continuano ad aggiungersi nuove certificazioni al suo ultimo lavoro discografico uscito il 13 gennaio scorso per Island – è di ieri la certificazione di Madreperla con un disco di platino, così come platino è anche il brano Cookies n’ cream feat. Anna & Sfera Ebbasta – si annunciano oggi nuove date di Guè che vanno a completare la serie dei suoi appuntamenti estivi live. Oltre alla data evento già in prevendita nella sua Città che si terrà il prossimo 10 luglio a Milano, Ippodromo Snai San Siro, il Guè Live 2023 toccherà da luglio ad agosto i principali festival e le arene estive in tutta Italia.

Di seguito tutti i nuovi appuntamenti:

9 Luglio 2023 | Torino, Sonic Park Stupinigi, Nichelino

10 Luglio 2023 | Milano, Ippodromo Snai San Siro (Già Annunciata)

14 Luglio 2023 | L’Aquila, Pinewood Festival Aeroporto Dei Parchi

15 Luglio 2023 | Ferrara, Summer Vibez Piazza Trento-Trieste

16 Luglio 2023 | Roma, Roma Summer Fest, Cavea Dell’Auditorium

22 Luglio 2023 | Rimini, Mamacita Festival Rimini Beach Arena

30 Luglio 2023 | Mondello (Pa), Wave Summer Music Sea Stadium 3

12 Agosto 2023 | Olbia, Red Valley Fest

Guè Live 2023, biglietti

Le prevendite per le nuove date annunciate saranno disponibili online da mercoledì 22 febbraio ore 14.00 mentre nei punti vendita autorizzati da lunedì 27 febbraio ore 11.00. Per tutte le info di biglietteria clicca qui.

Madreperla è il suo ultimo album, uscito a gennaio 2023

Per l’album Medreperla, Gué ha collaborato con molti artisti della scena urban italiana (tra questi Paky, Anna, Sfera Ebbasta, Massimo Pericolo, Marracash, Rkomi e Mahmood) e non solo (il rapper newyorkese Benny The Butcher). Una canzone dell’album è co-prodotta da Shablo mentre un’altra canzone vede la presenza del cantautore salernitano Napoleone.

Legati da un rapporto di amicizia che dura da vent’anni, Gué e Bassi Maestro hanno collaborato più volte in passato. Recentemente, Bassi Maestro ha prodotto Fast Life, canzone di Gué contenuta nel mixtape Fastlife 4, pubblicato nel 2021, accreditandosi come North of Loreto, progetto di musica elettronica di Bassi Maestro partito nel 2019. Madreperla è uscito poco più di un mese fa, il 13 gennaio 2023.