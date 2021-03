Gigi D’Alessio è ospite nella seconda serata del Festival di Sanremo 2021 insieme a Enzo Dong, Ivan Granatino, Lele Blade, Samurai Jay per interpretare il brano “Guagliune”.

Dopo il successo dell’album “Buongiorno”, pubblicato a settembre e che ha debuttato direttamente al N. 1 della classifica ufficiale FIMI, il cantante ha scelto di continuare la collaborazione con i giovani talenti della scena urban napoletana. Con Enzo Dong, Ivan Granatino, Lele Blade e Samurai Jay prende vita “Guagliune”, eseguito al Festival 2021 e in radio e su tutte le piattaforme streaming dallo scorso venerdì 26 febbraio.

Il significato del brano è nelle parole stesse del testo. La canzone vuole scattare un’instantanea ai ‘guagliune’, a tutti quei ragazzi che si ritrovano uniti da un linguaggio universale e da un destino comune che affonda le radici nelle periferie. C’è il racconto del passato, delle radici, delle tradizioni (con citazione immancabile a Maradona) e ai tempi d’oggi, con il Covid.

Qui sotto potete ascoltare la canzone e leggere il testo

[Intro: Enzo Dong]

Yeah, Dove Ognuno Nasce Giudicato

[Strofa 1: Enzo Dong]

Molto piacere, sono Enzo Dong

Simmo ‘e guagliune ca nun teneno paura d”a vita

Parlano male di Enzo Dong

Passo da cronache di Napoli a Novella 2000

Il mio quartiere mi ha salvato la vita

Fra’, non avevo una lira

Adesso fa più paura il Covid che la malavita

Ti ricordi quando tu ridevi di me

Ero l’ultimo della classe, mo sono primo in classifica

[Strofa 2: Ivan Granatino]

C’hanno ‘mparato a sta’ bbuono cu niente, jamme, jà (Jamme, jà)

Tenimmo ‘a musica e simmo cuntente, guarda ccà

C’è Maradona nella fantasia

Nei ragazzini della periferia

Dalle favelas fino a casa mia

Simmo guagliune crisciute ‘mmiezz’â via (Granatino)

[Ritornello: Gigi D’Alessio]

Guagliune, guagliune

Guagliune, suonno ‘е libertà

‘O sole va a durmì pe sе scetà

Guagliune, guagliune

Ca nasceno pe nun sbaglià

Pecché ‘a nuttata sempe ha dda passà

[Strofa 3: Lele Blade]

Seh, a quindic’anne faticavo dudece ore ô juorno

Si eva chiedere n’euro a mammà, fra’, me pigliavo scuorno

Facevo musica, ma sulo pe passione

Sulo je senza me fermà, nisciuno deva n’occasione

E mo me trovo a essere n’idolo

‘Int’ê viche d”a città addò so’ nato

Meno cumpagne, cchiù nemiche, ma ce so’ abituato

E quanno ‘a gente dice ca so’ furtunato

Io le rispongo ca ‘a furtuna nu’ gira pe chi nun c’ha pruvato

[Strofa 4: Samurai Jay]

C’è chi si salva e invece chi scappa in cerca di un futuro

Io non abbasso la guardia, colpisco e basta

E difendo quello che ho perché ‘sta vita sbrana

Mi ha detto mama: “Metti la testa a posto”

Sto coi guagliune in strada, nella savana

Gridando: “Il mondo è nostro”

[Ritornello: Gigi D’Alessio]

Guagliune, guagliune

Guagliune, suonno ‘e libertà

‘O sole va a durmì pe se scetà

Guagliune, guagliune

Ca nasceno pe nun sbaglià

Pecché ‘a nuttata sempe ha dda passà

[Bridge: Gigi D’Alessio]

Proprio tutte quante ponno sbaglià

E pe chesto ca ‘ncopp’ê matite

Ce sta na gomma pe cancellà

Può levà ‘a dint’ê viche scure chisti guagliune

Ma ‘int’ô core ‘e chisti guagliune

Maje nisciuno ‘sti viche scure c”e può luvà

[Ritornello: Gigi D’Alessio]

Guagliune, guagliune

Guagliune, suonno ‘e libertà

‘O sole va a durmì pe se scetà

Guagliune, guagliune

Ca nasceno pe nun sbaglià

Pecché ‘a nuttata sempe ha dda passà

Guagliune, guagliune

Guagliune, suonno ‘e libertà

‘O sole va a durmì pe se scetà

Guagliune, guagliune

Ca nasceno pe nun sbaglià

Pecché ‘a nuttata sempe ha dda passà