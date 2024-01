Dal 19 gennaio 2024, è disponibile il nuovo album dei Green Day, Saviors, quattordicesimo lavoro di inediti della band pop punk capitanata da Billie Joe Armstrong.

Il singolo di lancio dell’album è Bobby Sox, di cui è disponibile anche il video ufficiale. Nei mesi scorsi, l’album è stato anticipato da altri quattro singoli.

La band ha lanciato l’album con uno show che si è tenuto all’Irving Plaza di New York. Il concerto è arrivato dopo la loro partecipazione all’evento televisivo di inizio anno, New Year’s Rockin’ Eve di Dick Clark.

Registrato a Londra e a Los Angeles, per Saviors, i Green Day hanno lavorato con Rob Cavallo, produttore della maggior parte degli album della band, inclusi Dookie e American Idiot che, nel 2024, festeggeranno rispettivamente 30 anni e 20 anni dalla loro pubblicazione.

Il tour mondiale dei Green Day negli stati, The Saviors Tour, prenderà il via in Europa a maggio per poi spostarsi a luglio in Nord America. I Green Day hanno annunciato che eseguiranno interamente dal vivo gli album Dookie e American Idiot, proprio per celebrare i rispettivi anniversari. Il 16 giugno, la band sarà a Milano agli I Days (Ippodromo La Maura).

Green Day – Saviors: la tracklist

Di seguito, trovate la tracklist di Saviors. Dall’album, sono stati già estratti cinque singoli: The American Dream Is Killing Me, Look Ma No Brains!, Dilemma, One Eyed Bastard e Bobby Sox.

1. The American Dream Is Killing Me

2. Look Ma, No Brains!

3. Bobby Sox

4. One Eyed Bastard

5. Dilemma

6. 1981

7. Goodnight Adeline

8. Coma City

9. Corvette Summer

10. Suzie Chapstick

11. Strange Days Are Here to Stay

12. Living in the ’20s

13. Father to a Son

14. Saviors

15. Fancy Sauce

Green Day – Saviors: la cover del nuovo album

La copertina dell’album è una versione modificata di una foto scattata da Chris Steele-Perkins nel 1978, durante il conflitto nordirlandese, ritraente un giovane di nome Paul Kennedy con una pietra in mano. Il volto è stato reso più sorridente.

Quando esce il nuovo album dei Green Day?

Il nuovo album dei Green Day è disponibile dal 19 gennaio 2024.

Chi sono i Green Day?

I Green Day sono una storica pop-punk band statunitense composta da Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt e Tré Cool.

Nel corso della loro carriera, hanno pubblicato quattordici album: 39/Smooth, Kerplunk, Dookie, Insomniac, Nimrod, Warning, American Idiot, 21st Century Breakdown, ¡Uno!, ¡Dos!, ¡Tré!, Revolution Radio, Father of All Motherfuckers e l’ultimo album Saviors.

Tra le hit più conosciute dei Green Day, è doveroso citare Basket Case e When I Come Around dall’album Dookie, Good Riddance (Time of Your Life), pezzo acustico contenuto nell’album Nimrod, e American Idiot, Boulevard of Broken Dreams e Wake Me Up When September Ends, tratti dall’album American Idiot.

Nel corso della loro carriera, la band ha vinto 6 Grammy Awards, 9 MTV Video Music Awards e 9 MTV Europe Music Awards.