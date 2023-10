Greedy è una canzone di Tate McRae, pubblicata il 15 settembre 2023. Ancora prima che il pezzo uscisse, dalla breve anteprima emersa online, è diventata virale su TikTok, anticipando il successo. Ha raggiunto il numero uno in Austria, Danimarca, Grecia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Norvegia, mentre è entrata nella top ten in Australia, Canada, Islanda, Irlanda, Lettonia, Nuova Zelanda, Singapore, Svezia, Svizzera e Regno Unito. In America si è spinta fino al 14esimo gradino della Billboard Hot 100.

Tate McRae, Greedy, Significato canzone

“Greedy” è stata rappresentata come un “nuovo capitolo” nella musica di Tate McRae. Il brano è incontrato su un incontro che ha avuto con un ragazzo in un bar, che ha ammesso di trovarla misteriosa. Riflettendoci, McRae si è trovata d’accordo con la sua impressione, sottolineando che “ci vuole molto” perché lei si apra. Successivamente ha scritto “Greedy” sulla “sensazione di avere assoluta fiducia”. Ha descritto il risultato come una “bella canzone sull’emancipazione femminile” che amava. Inoltre ha ammesso di aver amato esprimere questo “lato più grintoso e giocoso” di lei, essendo tanto “inaspettato” quanto vero.

Tate McRae, Greedy, Testo della canzone

He said, “Are you serious? I’ve tried, but I can’t figure out

I’ve been next to you all night and still don’t know what you’re about

You keep ta- (Ta-ta-), talkin’, but not much comin’ out your mouth

Can’t you tell that I want you?” I say, yeah

I would want myself

Baby, please believe me

I’ll put you through hell

Just to know me, yeah, yeah

So sure of yourself

Baby, don’t get greedy

That shit won’t end well

No, it won’t end well

(Uh-uh, uh-uh-uh, uh-uh, woo)

I see you eyein’ me down, but you’ll never know much past my name

Or how I’m runnin’ this room around and that I’m still half your age

Yeah, you’re loo- (Loo-loo-), lookin’ at me like I’m some sweet escape

Obvious that you want me, but I said

I would want myself

Baby, please believe me

I’ll put you through hell

Just to know me, yeah, yeah

So sure of yourself

Baby, don’t get greedy

That shit won’t end well

No, it won’t end well

He said, “I’m just curious, is this for real or just an act?

Can’t tell if you love or hate me, never met someone like that

Drive me so (So, so) crazy, did you know you got that effect?”

I said, “Lemme check”, yeah

I would want myself

Baby, please believe me

I’ll put you through hell

Just to know me, yeah, yeah

So sure of yourself

Baby, don’t get greedy

That shit won’t end well

No, it won’t end well

(I would want myself)

(I would want myself) I would want myself

(I would want myself)

(I would want myself)

(Uh-uh, uh-uh-uh, uh)

Tate McRae, Greedy, Traduzione della canzone

Lui esclamò: “Dici sul serio? Ci ho provato, ma non riesco a capire

Sono stato accanto a te tutta la notte e ancora non so di cosa stai parlando

Continui a parlare, ma non ti esce molto dalla bocca

Non puoi dire che ti voglio?” Dico, sì

Vorrei me stesso

Tesoro, per favore credimi

Ti farò passare l’inferno

Solo per conoscermi, sì, sì

Così sicuro di te stesso

Tesoro, non diventare avido

Quella roba non finirà bene

No, non finirà bene

(Uh-uh, uh-uh-uh, uh-uh, woo)

Vedo che mi tieni d’occhio, ma non saprai mai molto oltre al mio nome

O come sto girando per la stanza e ho ancora la metà dei tuoi anni

Sì, sei loo- (Loo-loo-), mi guardi come se fossi una dolce via di fuga

È ovvio che mi vuoi, ma l’ho detto

Vorrei me stesso

Tesoro, per favore credimi

Ti farò passare l’inferno

Solo per conoscermi, sì, sì

Così sicuro di te stesso

Tesoro, non diventare avido

Quella roba non finirà bene

No, non finirà bene

Ha detto: “Sono solo curioso, è vero o è solo una finzione?

Non so se mi ami o mi odi, non ho mai incontrato qualcuno così

Mi fai impazzire così (così, così), sapevi che hai ottenuto quell’effetto?”

Ho detto: “Fammi controllare”, sì

Vorrei me stesso

Tesoro, per favore credimi

Ti farò passare l’inferno

Solo per conoscermi, sì, sì

Così sicuro di te stesso

Tesoro, non diventare avido

Quella roba non finirà bene

No, non finirà bene

(vorrei me stesso)

(Vorrei me stesso) Vorrei me stesso

(vorrei me stesso)

(vorrei me stesso)

(Uh-uh, uh-uh-uh, uh)