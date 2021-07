Grease, uno dei musical cult della storia del cinema, uscito nel 1978 e interpretato da John Travolta e Olivia Newton-John, avrà un prequel. La notizia è stata ufficializzata dal Paramount+ che ha dato il via libera ad una serie tv in 10 episodi, intitolata “Grease: Rise of the Pink Ladies“.

Grease: Rise of the Pink Ladies sarà ambientato quattro anni prima dell’originale Grease. Prima che il rock ‘n’ roll regnasse, prima che i T-Birds fossero i più cool e amati della scuola, quattro ragazze stanche ed emarginate osano divertirsi alle loro condizioni, scatenando un panico morale che cambierà per sempre la Rydell High.

Gli amanti del musical penseranno sicuramente ai personaggi originali della pellicola -Rizzo, Frenchy, Marty e Jan- ma a quanto pare verranno inseriti nuovi personaggi nella serie tv.

Il prequel è scritto e prodotto dalla creatrice Annabel Oakes che avrà anche il ruolo di showrunner.

Il film Grease, con John Travolta e Olivia Newton-John, è stato il musical live action con il maggior incasso di tutti i tempi prima di essere battuto dal reboot Disney di La bella e la bestia, Aladdin e Il re leone. Per calcolare il successo e il riscontro ottenuto dalle pellicola, basta pensare che la colonna sonora ha venduto più di 8 milioni di copie solo negli Stati Uniti.

Tra le curiosità vi ricordiamo che Grease è nato come musical nel 1971. È stato creato da un copywriter pubblicitario di nome Jim Jacobs e un insegnante di arte del liceo di nome Warren Casey. È stato trasportato in un film nel 1978. Inoltre, “Hopelessly Devoted to You” è stata scritto DOPO che hanno finito di girare il film. La ballad di Olivia Newton-John è stata l’unica canzone di Grease nominata per un Oscar del 1979.

Il franchise è tornato con successo in televisione con la messa in scena dal vivo del 2016 su Fox, con Julianne Hough e Vanessa Hudgens, che ha portato a casa ben cinque Emmy.

Da qua la decisione di ordinare la serie tv “Grease: Rise of the Pink Ladies”. La musica resterà protagonista anche in questo caso? Quanti riferimenti ci saranno al film, ormai diventato un classico della cinematografia?