Goyard, Capo Plaza: testo, video, significato della canzone

Porta per titolo ‘Goyard’, il nuovo singolo di Capo Plaza. La canzone, nel giro di pochi giorni, è finita in tendenza nella sezione musica di Youtube.

Cliccando, sulla foto in basso, trovate il video ufficiale del brano.

Ecco il testo di ‘Goyard’

Non conta l’immagine

Devi far pratica

Dio ripuliscimi l’anima

Sto con 3 Arabi dentro una macchina

Questa sera chi si salverà

Ho cacciato lacrime

Conta la fame che hai

Mi muovo oppure non cambierà

Quello che ho attorno ho bisogno di nuove vibes

Pochi ma buoni mi danno la carica

Mio fra la carica e scarica

Troia di Paris c’ha i tacchi di Saint Lauren

Mio Fra ha una sciabola che sembra Sandokan

Sono le 4 e sta droga m imbabola

Bionda è Una Bambola

Svuoto la Bombola

Numeri Numeri

Sembra una tombola

Evident evident ti mando un complice

Con la carriera hai fatto capitombolo

Grrr

Ero ciò che volevo ora sto in gara

Ti tolgono il rispetto e la collana

Poi rimani sulle tue

A casa ne porto 1 e 2

Dopo aver fatto serata

Gang Gang Gang

Fanculo chi si accontenta

Ne ho Appena spesi 30

(Gye Gye Gye)

Gira mio fratello e losco

La nasconde dentro un bosco

(Gang Gang Gang)

Contani dentro la GOYAAAAARD

Contatti mi chiaman oraaaaaa

Fanculo chi si accontenta

Ne ho appena spesi 30

(Gye Gye Gye)

Gira mio fratello e losco

La nasconde dentro un bosco

(Gang Gang Gang)

Contani dentro la GOYAAAAARD

Contatti mi chiaman oraaaaaa

Contanti dentro la Goyard

Troia

Legend Oscar De la Hoya

Mi parla di cose strane

E due ore cazzo non mi molla

Tiri troppo la spezzi la corda

Le do il cuore e manco mi ringrazia

270 fisso sul raccordo

Due bottiglie combattendo l’ansia

Homie una fatica

Rapido come una A4 e rapida

Salita ripida, imita

Un altro coglione che blatera

Blateri e sei ancora a casa di mamma e Pa

La mia rivincita

Quanto è difficile, farcela

Lei con la bocca fa ritmica

Beat box

Dice fa i soldi con tik tok

Poi la notte lo prende dove capita

Animal, animal

Sto in mezzo agli animal

AVA sul pezzo

Professore in cattedra

Alta classifica

Voi siete microbi piccoli

Vivo la vita vera zero Instagram

Giriamo tutta la sera poi entriamo al club

Pull up su una Pussy poi senti clap

Colori diversi le mie Goyard

E come si alza il mio Bank Acccount

Fanculo chi si accontenta

Ne ho Appena spesi 30

(Gye Gye Gye)

Gira mio fratello e losco

La nasconde dentro un bosco

(Gang Gang Gang)

Contani dentro la GOYAAAAARD

Contatti mi chiaman oraaaaaa

Fanculo chi si accontenta

Ne ho appena spesi 30

(Gye Gye Gye)

Gira mio fratello e losco

La nasconde dentro un bosco

(Gang Gang Gang)

Contani dentro la GOYAAAAARD

Contatti mi chiaman oraaaaaa.