Dal 16 aprile, è disponibile il nuovo singolo di Kygo, il dj e produttore norvegese noto per hit come Firestone, Stole The Show, Stay e It Ain’t Me, dal titolo Gone Are The Days, che vede la partecipazione di James Gillespie.

Il nuovo singolo, pubblicato anche in una speciale versione al pianoforte, è il primo pubblicato nel 2021 da Kygo. Il dj scandinavo, nel 2020, ha prodotto il remix di Hot Stuff di Donna Summer, il remix di What’s Love Got To Do With It di Tina Turner e ha pubblicato il suo terzo album, Golden Hour, da cui sono stati estratti i singoli Lose Somebody, Higher Love, Like It Is e I’ll Wait.

All’inizio di quest’anno, inoltre, Kygo si è esibito in una performance, trasmessa in diretta streaming su Moment House, che si è tenuta sulla cima delle Alpi del Sunnmøre, in Norvegia.

Di seguito, trovate il testo e la traduzione di Gone Are The Days. Cliccando qui, potete ascoltare il singolo.

Gone Are The Days: il testo

You were my closest friend

My strength when days gone mad

But I spent my time in shallow sheets

I should’ve seen your hand

I didn’t see the signs

I was blinded by the lights

And lost where I belong.

I thought that we’d grow old

Give kids our bad advice

Now I’m alone

You went and left me with these sleepless nights

You took my warmth and soul, left me with doubt and cold

Is this where I belong?

Gone are the days of young

Better run for cover

There’s no one here to savе you from yourself

When you discover it’s hard

You don’t know how to carry on

Gonе are the days of young

Better run for cover

When everything you love is lying six feet under, I know

You don’t know how, but you carry on.

These days are longer now

My nights spent wondering why

And I get mad inside

Did you fight back or even try?

You didn’t see the signs

Were blinded by the lights

You lost where you came from.

We’re not so different, no

We grew up wanting more

But I found it easy ‘cause I left my morals at the door

You took an honest heart

And watched it fall apart

You lost before you started.

Gone are the days of young

Better run for cover

There’s no one here to save you from yourself

When you’ll discover it’s hard

You don’t know how to carry on

Gone are the days of young

Better run for cover

When everything you love is lying six feet under, I know

You don’t know how, but you carry on.

Gone are the days of young

Better run for cover

There’s no one here to save you from yourself

When you’ll discover it’s hard

You don’t know how to carry on.

Gone Are The Days: la traduzione

Eri il mio amico più vicino

La mia forza quando i giorni diventavano pazzi

Ma ho passato il mio tempo in lenzuola poco profonde

Avrei dovuto vedere la tua mano

Non ho visto i segni

Sono stato accecato dalle luci

E ho perso il posto a cui appartengo.

Pensavo che saremmo invecchiati

Dai ai bambini il nostro cattivo consiglio

Adesso sono solo

Sei andato e mi hai lasciato con queste notti insonni

Hai preso il mio calore e la mia anima, mi hai lasciato con dubbi e freddo

È questo il posto a cui appartengo?

Sono andati i giorni dei giovani

Meglio correre ai ripari

Non c’è nessuno qui per salvarti da te stesso

Quando scopri che è difficile

Non sai come andare avanti

Sono andati i giorni dei giovani

Meglio correre ai ripari

Quando tutto ciò che ami sta giacendo sotto terra, lo so

Non sai come ma vai avanti.

Questi giorni sono più lunghi ora

Le mie notti passate a chiedermi perché

E impazzisco dentro

Hai reagito o ci hai addirittura provato?

Non hai visto i segni

Sono stati accecati dalle luci

Hai perso da dove vieni.

Non siamo così diversi, no

Siamo cresciuti volendo di più

Ma l’ho trovato facile perché ho lasciato la mia morale alla porta

Hai preso un cuore onesto

E l’ho visto cadere a pezzi

Hai perso prima di iniziare.

Sono andati i giorni dei giovani

Meglio correre ai ripari

Non c’è nessuno qui per salvarti da te stesso

Quando scopri che è difficile

Non sai come andare avanti

Sono andati i giorni dei giovani

Meglio correre ai ripari

Quando tutto ciò che ami sta giacendo sotto terra, lo so

Non sai come ma vai avanti.

Sono andati i giorni dei giovani

Meglio correre ai ripari

Non c’è nessuno qui per salvarti da te stesso

Quando scoprirai che è difficile

Non sai come andare avanti.