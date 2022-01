Data come favorita, No time do die, il brano di Billie Eilish, ha trionfato nella categoria “Miglior canzone originale” ai Golden Globes 2022. La cerimonia, quest’anno, è passata quasi in sordina: nessuna diretta tv né in streaming su qualche canale. I premi sono stati assegnati nel corso della notte (ora italiana) condivisi dai social ufficiali. E così, ecco l’assegnazione del premio al brano portante della colonna sonora dell’ultimo capitolo cinematografico dell’agente 007.

La canzone di Billie Eilish è stata pubblicata da Darkroom e Interscope Records il 13 febbraio 2020 ed è stata scritta dalla stessa cantante insieme a suo fratello Finneas O’Connell e registrata in uno studio, in camera da letto. Eilish aveva quasi 18 anni al momento dell’incisione, il che la rende l’artista più giovane ad aver scritto e registrato un tema di James Bond.

“No Time to Die” ha debuttato in vetta alla Irish Singles Chart e alla UK Singles Chart. È stato il suo primo singolo ad arrivare alla numero uno nel Regno Unito e l’ha resa la prima artista nata nel 21 ° secolo a raggiungere la vetta della classifica. Negli Stati Uniti, “No Time to Die” ha debuttato e raggiunto il numero 16 della Billboard Hot 100. In Italia è arrivata al 25esimo gradino della classifica Fimi.