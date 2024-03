Era tra i favoriti alla vigilia e “What was i made for?” di Billie Eilish – canzone portante della colonna sonora di Barbie – ha avuto la meglio, trionfando alla Notte degli Oscar 2024. Sul palco è salita la cantante insieme al fratello – Finneas O’Connell – per ritirare il premio. I due, emozionanti, hanno ringraziato l’Academy e la regista del film “Barbie” con cui hanno collaborato, trionfando in questa magica notte per il cinema. Il brano, che ha venduto moltissimo in tutto il mondo, in Italia non è andata oltre la 61esima posizione e in America, invece, non si è spinto oltre il 14esimo gradino. Ma il pezzo è diventato un vero e proprio classico, rendendo la ballad un vero e proprio successo nella carriera della cantautrice.

I used to float, now I just fall down

I used to know, but I’m not sure now

What I was made for

What was I made for?

Takin’ a drive, I was an ideal

Looked so alive, turns out I’m not real

Just somethin’ you paid for

What was I made for?

‘Cause I, I

I don’t know how to feel

But I wanna try

I don’t know how to feel

But someday, I might

Someday, I might

Mm, mm, ah

Mm, mm, mm

When did it end? All the enjoyment

I’m sad again, don’t tell my boyfriend

It’s not what he’s made for

What was I made for?

‘Cause I, ‘cause I

I don’t know how to feel

But I wanna try

I don’t know how to feel

But someday, I might

Someday, I might

Think I forgot how to be happy

Somethin’ I’m not, but somethin’ I can be

Somethin’ I wait for

Somethin’ I’m made for

Somethin’ I’m made for