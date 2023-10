Elodie è tornata con sette nuovi brani raccolti nel primo clubtape italiano, “Red Light”, disponibile da venerdì 6 ottobre su tutte le piattaforme digitali e in preorder in formato fisico. “Red Light” è la naturale prosecuzione della sperimentazione nel mondo dance pop dell’artista. Composto da sette tracce, senza soluzione di continuità, è un progetto dalle sonorità club, nato dall’adrenalina generata dall’esperienza dello show evento sold out al Mediolanum Forum, andato in scena a maggio 2023.

“Red Light” è una sorta di regalo per il pubblico di Elodie e immaginato per i prossimi appuntamenti live, prodotti da Vivo Concerti, che vedranno nuovamente protagonista l’artista a novembre e dicembre nel suo primo tour nei palazzetti.

A seguire potete ascoltare “Glamour” e leggere il testo della canzone.

Elodie, Glamour, Ascolta la canzone

Nella canzone, Elodie racconta il disagio nel mondo glamour di un’altra persona (“Dimmi cosa ci faccio io, Nel tuo mondo glamour, Glamour”). Il brano vede la film di Elodie, J.Ettorre, S.Privitera ed è prodotto da Simon Says.

Elodie, Glamour, Testo della canzone

Glamour

Glamour

Glamour

Glamour

E se poi mi incroci (Ah)

Ma non mi saluti (Mai)

Stiamo in piedi, muti (Qua)

Con quegli occhi vuoti

Con lo sguardo fisso

Come in uno shooting

Sei il diavolo, qui

In abito bianco e nero

Richard Avedon, è così

E quando ti vedo mi sento nuda

Sola con il mio corpo

Con un pitone sul collo

Rimane lì, una spina nel fianco

Ti muovi su dime, mentre canto

Ogni notte uno scintillio (Uno scintillio, scintillio)

Dimmi cosa ci faccio io

Nel tuo mondo glamour

Glamour

Glamour

Glamour

Glamour

Glamour

Glamour

Glamour

La tua amica per uscire abbina

Brand di lusso ad un sorriso finto

Sfila anche quando non cammina

Sogna Vogue ma non è Anna Wintour

Tu non sopravvivi senza invito

Vado a un party solo se esclusivo

Vaffancul0 con la V di Valentino

Rimani lì, una spina nel fianco

Ti muovi su di me, mentre canto

Ogni notte uno scintillio (Uno scintillio, scintillio)

Dimmi cosa ci faccio io

Nel tuo mondo glamour

Glamour

Glamour

Glamour

Glamour

Glamour

Glamour

Glamour

Giuro che ti detesto, sono piena di te

Vittima fashion, o fashion carnefice

Odio la tua selezione all’ingrеsso

Non mi serve il tuo club

Sembri stupido sе poi ti nascondi da me

Dietro una giacca Balmain, bang, bang

Rimani lì, una spina nel fianco

Ti muovi su di me, mentre canto

Ogni notte uno scintillio (Uno scintillio, scintillio)

Dimmi cosa ci faccio io

Rimani lì, una spina nel fianco

Ti muovi su di me, mentre canto

Ogni notte uno scintillio

Dimmi cosa ci faccio io

Nel tuo mondo glamour

Glamour

Glamour

Glamour

Glamour

Glamour

Glamour

Glamour

(Glamour, glamour, glamour)

(Glamour, glamour, glamour)

(Glamour, glamour, glamour)