Giusy Ferreri partecipa al Festival di Sanremo 2022 con il brano “Miele”. La cantante ha annunciato il titolo in occasione della finale di Sanremo Giovani dove è stata ospite insieme a tutti i cantanti Big ufficializzati da Amadeus.

A promuovere il prossimo disco di inediti della cantante che verrà rilasciato nei primi mesi del 2022, è stato anche il singolo “Gli Oasis di una volta“, in radio da venerdì 17 dicembre 2021.

Ecco le parole di Amadeus nel parlare di Giusy Ferreri come cantante a Sanremo 2022, in diretta a Rtl 102.5:

“Giusy è una brava ragazza, una brava mamma. Lei è una genuina, ha l’entusiasmo di venire a cantare una bella canzone a Sanremo. Lei è abituata alle hit, non ne sbaglia una. Ha una voce inconfondibile. Non aveva dei pezzi pronti per Sanremo gli scorsi anni, ora sono contento che lo abbia”.

Il successo per Giusy Ferreri è arrivato in seguito alla sua partecipazione alla prima edizione di X Factor Italia. Fu scelta da Simona Ventura per il suo team e si piazzò al secondo posto della classifica finale, dietro gli Aram Quartet. Ma il suo primo singolo su il vero successo di quella annata, “Non ti scordar mai di me“, per settimane al primo posto della classifica FIMI dei singoli più venduti in Italia.

Dal suo clamoroso esordio del 2008 ad oggi, Giusy Ferreri ha collezionato risultati unici e straordinari costruendo una carriera di traguardi e record, tra hit radiofoniche, 1 disco di diamante e 18 dischi di platino.

Sono 5, ad ora, gli album in studio, e innumerevoli, invece, i brani che negli anni, hanno mostrato l’incredibile capacità della Ferreri di interpretare generi e stili più disparati, spaziando dal rock al pop, dal blues alla world music, tra cui, solo per citarne alcuni, “Non ti scordar mai di me”, “Novembre”, “Il Mare Immenso”, “Ti Porto A Cena Con Me”, “Partiti Adesso”, “Volevo Te”.

Una vita segnata da grandi successi e importanti collaborazioni con alcuni dei nomi più rilevanti del panorama italiano quali Tiziano Ferro, Nicola Piovani, Marco Masini, Michele Canova, Sergio Cammariere, Takagi & Ketra, Corrado Rustici, Federico Zampaglione, Bungaro e molti altri, e con Linda Perry autrice internazionale.