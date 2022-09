Da venerdì 23 settembre, è in radio il nuovo singolo di Giusy Ferreri, dal titolo Federico Fellini, quinto estratto dal sesto album di inediti della cantautrice dopo Gli Oasis di una volta, Miele, la canzone con la quale la Ferreri ha preso parte all’ultima edizione del Festival di Sanremo, Cuore sparso e Causa Effetto.

Dopo essere stata impegnata, quest’estate, con le date estive del suo tour Cortometraggi Live, Giusy Ferreri è pronta per esibirsi in due date importanti, a Roma e a Milano, precisamente sabato 1° ottobre al Parco della Musica di Roma (Sala Sinopoli) e lunedì 3 ottobre al Teatro dal Verme di Milano. I biglietti sono disponibili in prevendita.

Giusy Ferreri – Federico Fellini: significato canzone

Nel testo della canzone, Giusy Ferreri si rivolge ad una persona o presumibilmente a più persone, con le quali sta condividendo il cammino della vita in un mondo difficile, ribadendo loro la propria presenza e i propri sentimenti.

Il testo contiene diversi riferimenti alla filmografia di Federico Fellini come il film 8½ e La Strada.

Giusy Ferreri – Federico Fellini: testo

Ciao, ti voglio bene

Anche se non ce lo diciamo

Ma so che stai lottando

Ed è per questo che ti amo

Ho imparato a lasciarmi andare

A inseguire questa vita

Come fa un ciclista sopra una salita.

Ed è bellissimo quando ti impegni

A fare il tuo lavoro con orgoglio

E se mi abbracci in mezzo alla tempesta

Comunque vada.

Per te ci sono ancora, perché sei una meraviglia

Per te ci sono ancora anche se il mondo ha venduto il cuore, non ci somiglia

Io ci sono ancora, sono la stessa persona di sempre

Ma tu mi fai sentire nuova

Ancora, ancora

Siamo equilibristi, siamo ballerini

In un film di Fedеrico Fellini.

Quando cammino sola con le buste dеlla spesa

È l’indifferenza l’unica cosa che mi pesa

In un cinema per guardare

L’amarcord di un mondo digitale

Rivedo un film e piango sul finale.

Ed è bellissimo che chiedi scusa

Ma tu per natura non mi hai mai delusa

Mille chilometri di questa strada

Comunque vada.

Per te ci sono ancora, perché sei una meraviglia

Per te ci sono ancora, anche se il mondo ha venduto il cuore, non ci somiglia

Io ci sono ancora

Sono la stessa persona di sempre

Ma tu mi fai sentire nuova

Ancora, ancora

Ti voglio bene per come sei

Siamo giganti, siamo dei bambini

In un film di Federico Fellini.

Ciao, ti voglio bene

Anche se non ce lo diciamo

Io ci sono ancora

Sono la stessa persona di sempre

Ma tu mi fai sentire nuova

Ancora e ancora.

Siamo equilibristi, siamo ballerini

Siamo giganti, siamo bambini

In un film di Federico Fellini.