Tra i cantanti Big in gara al Festival di Sanremo 2022, Giusy Ferreri torna con un nuovo singolo dal 17 dicembre 2021. Il brano si intitola “Gli Oasis di una volta” e anticipa l’uscita del suo prossimo disco di inediti previsto nei primi mesi del prossimo anno.

Giusy Ferreri, Gli Oasis di una volta, Autori canzone

Giusy Ferreri è ora pronta a iniziare un nuovo capitolo musicale con “Gli Oasis di una volta”. La canzone è scritta da Piero Romitelli, Gaetano Curreri, Mario Fanizzi, Gerardo Pulli e Giusy Ferreri ed è una ballad che evidenzia il lato più profondo e rockeggiante della voce dell’artista, con un testo malinconico e introspettivo che avvicina il brano alle origini della sua produzione.

Un ritorno a pezzi di successo della sua carriera come “Non ti scordar mai di me”, “Novembre”, “Il Mare Immenso”, “Ti Porto A Cena Con Me”, “Partiti Adesso” e “Volevo Te”. A questi, ovviamente, dobbiamo aggiungere i tormentoni dell’estate, hit che le hanno permesso di conquistare riconoscimenti importanti come il disco di diamante (per Roma Bangkok con Baby K) e ben 18 dischi di platino dal suo esordio dopo la partecipazione a X Factor (prima edizione).

E scusa se mi perdi un’altra volta, siamo come gli Oasis di una volta

Questo è un passaggio della canzone che potremo ascoltare a partire da venerdì 17 dicembre 2021 in radio e disponibile anche in download digitale e in streaming.

L’ultimo disco pubblicato da Giusy Ferreri risale al 2017 e si intitola Girotondo. Anche in quell’occasione, l’album fu anticipato dalla canzone “Fa talmente male” che è stata presentata, per la prima volta dal vivo, durante la prima serata del Festival di Sanremo 2017 dove Giusy Ferreri eri in gara.

Furono estratti anche i singoli “Partiti adesso” e “L’amore mi perseguita”, incisa insieme a Federico Zampaglione. In Italia raggiunse l’undicesima posizione nella classifica Fimi dei dischi più venduti.