Giusy Ferreri, Cortometraggi è il nuovo album

Il singolo Gli Oasis di una volta, attualmente in rotazione radiofonica, ha segnato un ritorno alle origini per Giusy Ferreri, rimandando a singoli pubblicati ad inizio carriera come Stai fermo lì, Il mare immenso o Ti porto a cena con me.

Giusy Ferreri prenderà parte alla 72esima edizione del Festival di Sanremo con la canzone Miele che sarà contenuta nell’album Cortometraggi, sesto album di inediti della cantautrice, che sarà disponibile a partire dal 18 febbraio 2022.

Cortometraggi arriva a circa cinque anni di distanza dall’album precedente Girotondo. Nel corso degli ultimi anni, Giusy Ferreri ha pubblicato i singoli Momenti perfetti, La Isla, insieme a Elettra Lamborghini, i tormentoni estivi di Takagi & Ketra, Amore e Capoeira, Jambo e Shimmy Shimmy, e Non solo parole, collaborazione con Gigi D’Alessio.

La cantante torna a Sanremo dopo 5 anni, quando nell’edizione 2017 del Festival, presentò la canzone Fa talmente male, contenuta nel suo ultimo album di inediti.

Il titolo Cortometraggi nasce dalla definizione che Giusy Ferreri riserva ad alcuni suoi brani, definiti, appunto, dei “piccoli film”.

La canzone che presenterà a Sanremo e che sarà contenuta nel nuovo album, scritto da Takagi & Ketra, Federica Abbate e Davide Petrella, Miele, invece, sarà “una parentesi musicale romantica dal sapore retrò”, stando alle dichiarazioni ufficiali della cantante.

Nella serata dedicata alle cover, invece, Giusy Ferreri si esibirà con Io vivrò (senza te) di Lucio Battisti, accompagnata sul palco da Andy dei Bluvertigo.

La prima anticipazione di Cortometraggi, come scritto in apertura, è stata il singolo Gli Oasis di una volta, scritto dalla cantante con la partecipazione di Gaetano Curreri, Piero Romitelli, Mario Fanizzi e Gerardo Pulli. Il singolo è disponibile dal 17 dicembre scorso.

Giusy Ferreri, Cortometraggi: tracklist

La tracklist di Cortometraggi non è ancora stata resa nota.