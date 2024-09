É uscito giovedì 26 settembre ed entrerà in rotazione radiofonica venerdì 4 ottobre “Soltera”, il nuovo brano di Shakira.

La canzone è un inno femminile dal ritmo afrobeat contagioso, che ha già guadagnato visibilità online dopo le riprese del video, in uscita prossimamente, girato al LIV di Miami con la partecipazione di Winnie Harlow, Anitta, Danna e Lele Pons.

Questa nuova canzone arriva dopo il grande successo del singolo “Punterìa”, cha ha raggiunto la #1 dell’Airplay radiofonico italiano, e le 3 nomination ai Latin GRAMMY che Shakira ha ricevuto la scorsa settimana nelle categorie “Album of the Year” per Las Mujeres Ya No Lloran, “Song of the Year” per “Entre Paréntesis,” e “Best Latin Electronic Music Performance” per “Bzrp Music Sessions, Vol. 53 (Tiësto Remix)”.

Il testo di Soltera

¡Shaka!

Salí pa’ despejarme

Y yo cansada de estar apagada, decidí prenderme

Cambié de amigos porque los que estaban solo hablaban de él

A las malas me tocó aprender que no tengo nada que perder

Y como ellos también Yo tengo derecho de portarme mal pa’ pasarla bien

Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera

Se pasa rico soltera

Yo tengo derecho de portarme mal pa’ pasarla bien

Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera

Se pasa rico soltera, ah (Shaka) El día esta pa’ bote, playa

Y para pasarme de la raya (Ah)

En la arena sobre la toalla (Ah)

Ese plancito nunca falla, -lla, -lla

Esta nena tiene fans

Y el corazón partío’ como Sanz (Ah)

Muchos son los que me tiran

Pero pocos son lo que me dan

Soy selectiva, poca trayectoria

Normal, por razones obvias

Al amor le cogí fobia

Perro que me escriba, pantallazo y pa’ su novia Nadie va decirme cómo me debo comportar

Pueden opinar Pero yo tengo el derecho de portarme mal pa’ pasarla bien

Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera

Se pasa rico soltera

Yo tengo derecho de portarme mal pa’ pasarla bien

Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera

Se pasa rico soltera, ah Con vista al mar reservé el hotel

Ya me prendí con un solo cocktail

Me puse poca ropa pa’ mostrar la piel

La abeja reina está botando miel Aún huele a verano aquí

¿Qué tiene de malo?

Si eso es para usarlo

Y mi cuerpo está diciendo Yo tengo derecho de portarme mal pa’ pasarla bien (¡Shaka!)

Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera

Se pasa rico soltera, ah, ah, ah Aún huele a verano aquí

¿Qué tiene de malo?

Si eso es para usarlo

Y mi cuerpo está diciendo

Aún huele a verano aquí

Y eso es para usarlo, sí

Hoy algo me gano aquí

¡Ay! (Shaka) Oh-oh-oh, se pasa rico soltera

Y ahora las lobas

Tengo derecho de portarme mal pa’ pasarla bien

Estoy suelta, ahora puedo hacer lo que quiera

Ay, qué rico

Se pasa rico soltera

Mira qué rico

Ay-ay, ay-ay, ay-ay, ay-ay, ay-ay, ay

Tengo derecho de portarme mal

Pa’ pasarla bien

Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera

Se pasa rico soltera

Uh-uh

Tengo derecho de portarme mal pa’ pasarla bien

Pa’ que ese cabrón, cuando me vea, le duela

Se pasa rico soltera

Tengo derecho de portarme mal pa’ pasarla bien

Pa’ que ese cabrón, cuando me vea, le duela

Se pasa rico soltera

Soltera, la traduzione in italiano

Sono uscita per schiarirmi

E io, stanca di essere spenta, ho deciso di accendermi

Ho cambiato amici perché quelli che avevo parlavano solo di lui

A forza ho dovuto imparare che non ho niente da perdere

E come loro, anche io Ho il diritto di comportarmi male per divertirmi

Sono libera e ora posso fare ciò che voglio

Si sta bene da single

Ho il diritto di comportarmi male per divertirmi

Sono libera e ora posso fare ciò che voglio

Si sta bene da single, ah (Shaka) La giornata è per la barca, la spiaggia

E per esagerare un po’ (Ah)

Sulla sabbia sopra l’asciugamano (Ah)

Quel piano non fallisce mai, -lla, -lla

Questa ragazza ha fan

E il cuore spezzato come Sanz (Ah)

Molti mi scrivono

Ma pochi mi danno davvero

Sono selettiva, poca esperienza

Normale, per ovvie ragioni

All’amore ho preso paura

Se un ragazzo mi scrive, screenshot e lo mando alla sua ragazza Nessuno mi dirà come devo comportarmi

Possono dire la loro Ma io ho il diritto di comportarmi male per divertirmi

Sono libera e ora posso fare ciò che voglio

Si sta bene da single

Ho il diritto di comportarmi male per divertirmi

Sono libera e ora posso fare ciò che voglio

Si sta bene da single, ah Con vista mare ho prenotato l’hotel

Mi sono accesa con un solo cocktail

Mi sono messa pochi vestiti per mostrare la pelle

La regina delle api sta rilasciando miele Sembra ancora estate qui

Che c’è di male?

Se è per usarlo

E il mio corpo lo sta dicendo Ho il diritto di comportarmi male per divertirmi (¡Shaka!)

Sono libera e ora posso fare ciò che voglio

Si sta bene da single, ah, ah, ah Sembra ancora estate qui

Che c’è di male?

Se è per usarlo

E il mio corpo lo sta dicendo

Sembra ancora estate qui

E questo è per usarlo, sì

Oggi qui mi guadagno qualcosa

¡Ay! (Shaka) Oh-oh-oh, si sta bene da single

E ora le lupe

Ho il diritto di comportarmi male per divertirmi

Sono libera, ora posso fare ciò che voglio

Ay, che bello

Si sta bene da single

Guarda che bello

Ay-ay, ay-ay, ay-ay, ay-ay, ay-ay, ay

Ho il diritto di comportarmi male

Per divertirmi

Sono libera e ora posso fare ciò che voglio

Si sta bene da single

Uh-uh

Ho il diritto di comportarmi male per divertirmi

Perché quel bastardo, quando mi vede, gli faccia male

Si sta bene da single

Ho il diritto di comportarmi male per divertirmi

Perché quel bastardo, quando mi vede, gli faccia male

Si sta bene da single

Il significato della canzone Soltera

“Soltera” racconta il viaggio di una donna che ha deciso di riscoprire sé stessa dopo una relazione finita. Stanca di sentirsi “spenta” e limitata dalle aspettative altrui, decide di “accendersi”, di riprendere in mano la propria vita e abbracciare la libertà di essere single.

Il testo sottolinea un cambiamento di mentalità, rappresentato dal passaggio da una fase di riflessione e stasi (“cansada de estar apagada, decidí prenderme“) a una di azione e divertimento. La protagonista taglia i ponti con chi la legava al suo ex (“Cambié de amigos porque los que estaban solo hablaban de él“) e realizza che “no tengo nada que perder”, ovvero non ha nulla da perdere.

La canzone esprime una forte rivendicazione del diritto a vivere senza sensi di colpa o giudizi, soprattutto in amore e relazioni: “Yo tengo derecho de portarme mal pa’ pasarla bien“. Qui si evidenzia il messaggio di empowerment femminile: Shakira racconta una donna che si sente libera di fare ciò che desidera, senza lasciarsi condizionare dalle opinioni altrui (“Nadie va decirme cómo me debo comportar, pueden opinar“).

Nel ritornello, si celebra il piacere di essere single e di vivere senza restrizioni: “Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera, se pasa rico soltera”. Essere single non viene più visto come una mancanza, ma come un’opportunità di godersi la vita.

Inoltre, c’è un tema di selettività e indipendenza emotiva. La protagonista non si lascia più facilmente coinvolgere e “al amor le cogí fobia”, ossia ha sviluppato una certa diffidenza nei confronti dell’amore. Allo stesso tempo, si protegge dai giochi degli uomini, evitando relazioni superficiali (“Soy selectiva, poca trayectoria, normal, por razones obvias”).

Infine, la canzone contiene un messaggio di vendetta o rivalsa verso l’ex partner: “Pa’ que ese cabrón, cuando me vea, le duela”. La protagonista vuole che lui soffra vedendola godersi la sua nuova vita, libera e felice.

In sintesi, “Soltera” è un inno alla libertà, all’indipendenza femminile e all’autodeterminazione, celebrando l’essere single come una condizione positiva e appagante.