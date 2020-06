Translation, Black Eyed Peas: Maluma e Shakira tra i featuring del nuovo album (tracklist e cover)

Di Alberto Graziola sabato 13 giugno 2020

Il 19 giugno 2020 uscirà "Translation", il nuovo disco dei Black Eyed Peas.

Dopo aver rilasciato due singoli nei mesi scorsi - "Ritmo (Bad Boys for Life)" con J Balvin e "Mamacita" con omaggio a La Isla Bonita di Madonna- la band è pronta a tornare con il suo nuovo lavoro.

Il trio - Fergie è ancora assente - è ora pronto per rilasciare un progetto completo con una manciata di superstar latine. Shakira presta la sua voce a una canzone chiamata "Girl Like Me" mentre Maluma appare in "Feel The Beat". Altri collaboratori includono Becky G ("Duro Hard"), Nicky Jam e Tyga ("Vida Loca") ed El Alfa ("No Mañana").

Ecco, a seguire, cover e tracklist dell'album:

1. “Ritmo (Bad Boys for Life)” (with J Balvin)

2. “Feel The Beat” (with Maluma)

3. “Mamacita” (with Ozuna & J Rey Soul)

4. “Girl Like Me” (with Shakira)

5. “Vida Loca” (with Nicky Jam & Tyga)

6. “No Mañana” (with El Alfa)

7. “Tonta Love” (with J Rey Soul)

8. “Celebrate”

9. “Todo Bueno” (with Piso 21)

10. “Duro Hard” (with Becky G)

11. “Mabuti” (with French Montana)

12. “I Woke Up”

13. “Get Loose Now”

14. “Action”

15. “News Today”