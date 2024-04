Shakira ha raccontato perché non ha apprezzato il film “Barbie” e cosa non l’ha convinta del messaggio della pellicola di successo

A Shakira non è piaciuto il film “Barbie”: ecco perché

Shakira non è fan di “Barbie”. Il film campione di incassi non è piaciuto alla cantante (e nemmeno ai suoi figli). A raccontarlo è stata lei stessa in una recente intervista per ‘Allure‘. Ecco le sue parole:

“I miei figli lo odiavano assolutamente. Sentivano che era castrante. E sono d’accordo, in una certa misura. Sto crescendo due ragazzi. Voglio che anche loro si sentano potenti [mentre] rispettano le donne. Mi piace la cultura pop quando tenta di dare potere alle donne senza privare gli uomini della loro possibilità di essere uomini, di proteggere e provvedere. Credo nel dare alle donne tutti gli strumenti e la fiducia che possiamo fare tutto senza perdere la nostra essenza, senza perdere la nostra femminilità. Penso che gli uomini abbiano uno scopo nella società e che le donne ne abbiano anche un altro. Ci completiamo a vicenda e questo complemento non dovrebbe andare perduto”.

Alla domanda della giornalista (“Solo perché una donna può fare tutto non significa che dovrebbe?”), lei replica così:

“Perché non condividere il carico con persone che meritano di portarlo, che hanno anche il dovere di portarlo?”

Infine, riflettendo sulla bellezza e sull’immagine sensuale più volta rappresentata sul palco, aggiunge una riflessione:

“Certo, ogni tanto mi metto il mascara e mi liscio i capelli. Sembrava sexy e ho usato quella sensualità cruda molte volte sul palco come modo per esprimermi. Ma penso di fare affidamento su altre attitudini piuttosto che sulla sola bellezza”

Las Mujeres Ya No Lloran, il nuovo album di Shakira

“Las Mujeres Ya No Lloran” contiene 16 tracce, di cui 8 inedite, 1 remix e 7 singoli di successo come “Music Sessions Vol. 53” con Bizarrap, “TQG” con Karol G, “Te Felicito” con Rauw Alejandro (ORO in Italia), “Copa Vacía” con Manuel Turizo e altri ancora. I singoli hanno totalizzato oltre 3 MILIARDI E MEZZO di stream su Spotify.

Il disco, che esce a 7 anni di distanza dall’ultimo album in studio “El Dorado”, è una grandiosa testimonianza della resilienza e della forza di Shakira e del potere della musica, capace di trasformare anche le esperienze più difficili in momenti preziosi.

“TQG” e “Music Sessions Vol. 53” hanno entrambe debuttato alla #1 della Top 50 globale di Spotify. “Music Sessions Vol. 53” è la canzone in lingua spagnola con più riproduzioni in un singolo giorno nella storia di Spotify. Shakira e Bizarrap hanno anche vinto “Canzone dell’Anno” e “Miglior Canzone Pop” per il brano ai Latin Grammy® Awards del 2023.

«Realizzare questo album è stato un processo alchemico – dichiara Shakira – Mentre scrivevo ogni canzone, stavo ricostruendo me stessa. Mentre le cantavo, le mie lacrime si trasformavano in diamanti e la mia vulnerabilità in forza».