C’è curiosità attorno a Giovanni Truppi, uno dei Big in gara alla 72esima edizione del Festival di Sanremo, sicuramente tra gli artisti in gara meno conosciuti al grande pubblico.

Il cantautore napoletano si esibirà sul palco del Teatro Ariston con la canzone Tuo padre, mia madre, Lucia, scritta con la collaborazione di Pacifico e Niccolò Contessa e con Marco Buccelli e Giovanni Pallotti.

Durante la settimana di Sanremo, Giovanni Truppi pubblicherà una raccolta nella quale sarà presente il meglio della sua produzione in questi primi dieci anni di carriera.

Giovanni Truppi, Tutto l’Universo: le canzoni

La raccolta si intitolerà Tutto l’Universo e sarà disponibile a partire dal prossimo 4 febbraio, in versione CD e su tutte le piattaforme digitali.

L’album si apre con il brano sanremese, quindi l’ultimo in ordine cronologico, e si chiude con il primo singolo del suo album d’esordio, Scomparire, estratto da C’è un me dentro di me, pubblicato nel 2010.

Dal secondo album di Truppi, Il mondo è come te lo metti in testa, sono stati scelti quattro canzoni: la title-track, Nessuno, Amici nello spazio e La domenica.

Dal terzo album omonimo, invece, troviamo i brani Superman, la canzone che dà il titolo alla raccolta, Tutto l’universo, Pirati e Stai andando bene Giovanni.

L’unica oltre l’amore, Borghesia e Conoscersi in una situazione di difficoltà, invece, sono le canzoni tratte da Poesia e civiltà, quarto album di inediti del cantautore.

Nella raccolta, troviamo anche due collaborazioni, la prima con Calcutta, nella canzone Mia, pubblicata nella versione originale nell’EP 5, e la seconda con Brunori Sas, nel brano Procreare, sempre estratto da 5.

Tutto l’Universo: tracklist

1. Tuo padre, mia madre, Lucia

2. L’Unica oltre l’amore

3. Superman

4. Mia feat. Calcutta

5. Nessuno

6. Conoscersi in una situazione di difficoltà

7. Tutto l’Universo

8. Pirati

9. Borghesia

10. La Domenica

11. Stai andando bene Giovanni

12. Amici nello Spazio

13. Il Mondo è come te lo metti in testa

14. Procreare feat. Brunori Sas

15. Scomparire