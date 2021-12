Giovanni Truppi, Sanremo 2022: chi è

Tra i 22 artisti che prenderanno parte alla settantaduesima edizione del Festival di Sanremo, annunciati questa sera da Amadeus, troveremo anche Giovanni Truppi, cantautore napoletano indie rock, non del tutto conosciuto al grande pubblico.

Cominciamo con il suo lavoro più recente, l’EP 5, per il quale Giovanni Truppi ha collaborato con Niccolò Fabi, Brunori Sas, La Rappresentante di Lista e Calcutta. L’EP contiene tre nuove versioni di brani presenti nel suo ultimo album, Poesia e Civiltà, rilasciato nel 2019 (Mia, Due Segreti e Conoscersi in una situazione di difficoltà, in duetto rispettivamente con Calcutta, La Rappresentante di Lista e Fabi), con l’aggiunta di due inediti (Procreare, duetto con Brunori Sas, e Il tuo numero di telefono).

Truppi ha inciso Conoscersi in una situazione di difficoltà anche con La Rappresentante di Lista in una versione pubblicata nel 2019 su Rockit.

La versione CD di 5 è corredata da un libro contenente cinque storie a fumetti.

Giovanni Truppi, Sanremo 2022: la carriera

Nel corso della sua carriera, iniziata nel 2008 con la pubblicazione del singolo Manuela, il cantautore 40enne ha pubblicato cinque album: l’album di debutto, C’è un me dentro di me, pubblicato nel 2010, Il mondo è come te lo metti in testa, rilasciato nel 2013, l’album omonimo Giovanni Truppi, pubblicato nel 2015, e Solopiano, rilasciato nel 2017, oltre al già citato Poesia e Civiltà.

Per il tour che ha accompagnato l’uscita dell’album Giovanni Truppi, il cantautore napoletano ha condiviso il palco anche con Motta (chitarra elettrica, piano e cori), oltre che con Luciano Turella.

Nel 2015, Giovanni Truppi ha vinto il Premio Club Tenco all’autore o interprete emergente.

Nel 2013 e nel 2016, ha preso parte all’Uno Maggio Taranto Libero e Pensante.

Nel 2017, ha firmato le musiche del film Amori che non sanno stare al mondo, ottenendo una nomination con la canzone omonima ai Nastri d’argento per la migliore canzone originale.

Nel 2019, una sua canzone, Scomparire, è stata eseguita da Comete, durante l’edizione 2019 di X Factor.

Nel 2020, si è esibito nel corso della 25esima edizione del Meeting delle etichette indipendenti.